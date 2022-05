Prey (2017) oraz Jotun: Valhalla Edition za darmo na Epic Games Store. Jedna z lepszych okazji na platformie EGS

Gdy wystartował sklep Epic Games, ruszył on od razu z szalonym rozdawnictwem gier. Początkowo były to dwie gry na dwa tygodnie, później po jednej co tydzień, zaś okołoświątecznie otrzymywaliśmy nawet jedną produkcję dziennie. Dziś mało kto pamięta już chyba o początkowej niechęci do platformy, wyczekujemy raczej na kolejne czwartki, by przekonać się, co tym razem dostaniemy za darmo (mimo że najpewniej i tak za życia tego wszystkiego nie ogramy ;)). Obecnie, każdego tygodnia Epic oferuje nam to większe, to nieco mniejsze produkcje, przy czym każdą cechuje raczej wysoki poziom i uznanie graczy oraz recenzentów. Najnowszym tytułem, który także wpisuje się w ten opis jest gra akcji sci-fi pt. Prey. To jednak nie wszystko - sklep Epic Games ma da nas także drugą darmową produkcję w tym samym czasie. Mowa o wikińskiej grze hack'n'slash pt. Jotun.

Prey oraz Jotun: Valhalla Edition można odebrać za darmo na Epic Games Store już teraz. Na przypisanie gier do swoich kont macie czas do 19 maja.

Prey, a więc kosmiczna strzelanka z elementami RPG z 2017 roku, to tytuł zdaniem wielu recenzentów (oraz moim) mocno niedoceniony. Po tym, jak gra trafiła do rąk użytkowników prędko zrobiło się o niej cicho, mimo iż obecna ocena w serwisie agregującym Metacritic (82 od recenzentów, 8.2 od graczy) mówi sama przez się: jest to jeden z lepszych tytułów ostatnich lat, w którym gameplay przypomina mieszankę Dishonored i Deus Ex, a atmosfera czerpie z Bioshocka i Dead Space. Fabularnie mamy zaś do czynienia z tajemniczym projektem naukowym, mającym na celu ulepszenie ludzkiej rasy. Jak można się domyślać, projekt napotkał pewne problemy i nasz bohater będzie musiał się z nimi uporać (a problemy te mają m.in. szybkie macki).

Jotun to już z kolei niezależna gra akcji (sfinansowana na Kickstarterze) ze zręcznościowym systemem walki. Gameplay obserwowany jest tu w rzucie izometrycznym, zaś gracze kontrolują wikińską wojowniczkę Thorę, która przemierza składający się z dziewięciu poziomów nordycki czyściec poszukując run, dzięki którym może wyzwolić i pokonać potężne istoty zwane jotunami. Łącznie na graczy czeka pięć tych ogromnych stworzeń, a w walce z nimi posłużymy się oburęcznym toporem. W trakcie rozgrywki natrafiamy także na rozmaite sekrety oraz poznajemy życie i przyczynę niechwalebnej (jak na wikinga) śmierci głównej bohaterki.

