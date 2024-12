Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition - gra przez jakiś czas była dostępna poprzez Xbox Store

Beyond Good & Evil jest jedną z najbardziej kultowych produkcji od studia Ubisoft. Mimo ze od zapowiedzi drugiej części (będącej jednocześnie prequelem jedynki) minęło już kilka lat, obecny status prac pozostaje zagadką i tak naprawdę nie wiemy, czy Beyond Good & Evil 2 finalnie trafi do sprzedaży. Tymczasem wygląda na to, że wielkimi krokami zbliża się debiut odświeżonej wersji jedynki. Sądzi o tym udostępniona na jakiś czas karta produktu w sklepie Xbox Store.

W sklepie Xbox Store przez jakiś czas dostępne były informacje na temat Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition. Zakładka gry już zniknęła, ale wygląda na to, że odświeżona wersja przygody lada moment zadebiutuje.

Wygląda na to, że wielkimi krokami zbliża się premiera odświeżonej gry Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition. W cyfrowym sklepie Xbox Store pojawiło się kilka informacji na temat projektu, z którego wynika że będzie to coś w rodzaju remastera. Ubisoft miał zadbać o ulepszenie oprawy graficznej, wprowadzenie rozdzielczości 4K oraz możliwości grania w 60 klatkach na sekundę. Ulepszone zostanie również sterowanie, tak aby dostosować je do współczesnych sprzętów - PC oraz konsol. Poprawione ma być również audio gry.

Według wpisu w Xbox Store, Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition otrzyma zmodyfikowany system automatycznego zapisu jak również przenoszenia save'ów pomiędzy różnymi platformami (zapewne za pośrednictwem Ubisoft Connect). Xbox Store potwierdza również, iż odświeżona przygoda Jade trafi zarówno na Xbox One jak również Xbox Series (na Xbox będzie oferowana funkcja Smart Delivery). Z pewnością premiery należy również oczekiwać na PC, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Karta produktu została wprawdzie usunięta z Xbox Store, jednak zachowały się screeny z nowej wersji gry. Znajdziecie je w treści newsa.

