Beyond Good and Evil 2 - studio Ubisoft Montpellier odpowiedzialne za grę pod lupą francuskiej inspekcji pracy

Prace nad Beyond Good and Evil 2 trwają w bliżej niesprecyzowanej formie, co najmniej od 2008 roku. Jest to prawdopodobnie najdłużej tworzona gra w historii branży i wiele wskazuje na to, że cały proces nie doczeka się szczęśliwego zakończenia. Przyszłość projektu Ubisoft Montpellier jest bardzo niepewna. Szeregi francuskiego dewelopera opuścił ostatnio dyrektor zarządzający, a samo studio musi mierzyć się z kontrolą prowadzoną przez organy państwowe.

Odpowiedzialne za Beyond Good and Evil 2 studio musi mierzyć się z poważnymi zawirowaniami personalnymi. Deweloper jest przedmiotem kontroli ze strony francuskiego urzędu zajmującego się inspekcją pracy.

Już od zeszłego roku do graczy docierają sygnały o poważnych problemach personalnych dewelopera. Ostatnio szeregi francuskiego studia oficjalnie opuścił, nieobecny w pracy od początku roku, dyrektor zarządzający Guillaume Carmona. Mowa tutaj o prawdziwym weteranie, który w Ubisofcie pracował przez niemal 20 lat. Nie jest to jednak jedyny problem twórców Beyond Good and Evil 2. Studio bowiem znalazło się pod lupą lokalnych organów państwowych, a konkretnie tamtejszego urzędu zajmującego się inspekcją miejsc pracy. Kontrola została wszczęta po tym, gdy okazało się, że nienaturalnie duża grupa pracowników doświadcza wypalenia zawodowego i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Informacja ta miała zostać potwierdzona przez trzy źródła amerykańskiego serwisu Kotaku.

W oficjalnym oświadczeniu Ubisoft zapewnia, że zdrowie i dobrobyt pracowników studia są nieustannie priorytetem. Firma częściowo potwierdziła także, że jest przedmiotem kontroli ze strony "podmiotów trzecich". Postępowanie ma na celu podjęcie środków prewencyjnych i ocenę, gdzie może być konieczne podjęcie dodatkowych działań, mających na celu zabezpieczenie zdrowia pracowników. Działania francuskiego urzędu są na razie objęte klauzulą poufności, więc amerykańskiemu serwisowi nie udało się uzyskać żadnego oficjalnego komentarza z tej strony.

W przeszłości pojawiały się już doniesienia dotyczące toksycznego zachowania kierownictwa Ubisoft Montpellier, ale nigdy nie wywołało to oficjalnej kontroli. Proces tworzenia Beyond Good and Evil 2 przywodzi nieco na myśl inny tytuł, którego dotykały rozmaite zawirowania. Mowa tutaj oczywiście o Duke Nukem Forever. Choć Ubisoft nie podsyca ekscytacji grą tak mocno, jak robiło to niegdyś 3D Realms, to efekt końcowy jest zbliżony. Przygody Duke’a ostatecznie ujrzały jednak światło dzienne, a przyszłość dzieła francuskiego dewelopera ciągle jest niepewna i coraz mniej wskazuje na to, że tytuł zostanie kiedykolwiek ukończony.

Źródło: Kotaku