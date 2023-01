BenQ PD3205UA i PD2705UA 4K liquid crystal - nowe monitory 4K z HDR i ergonomicznym ramieniem dla projektantów

Tajwańska firma BenQ ogłosiła dwa nowe modele monitorów 4K liquid crystal - PD3205UA oraz PD2705UA - wraz ze specjalnym ramieniem. Oba modele są częścią linii AQCOLOR, do której należą monitory do zastosowań profesjonalnych, a charakteryzuje je głównie precyzja wykonania i dodatkowa fabryczna kalibracja. Używają one matowych paneli IPS z 99% pokryciem sRGB/Rec.709 dla całego monitora.

BenQ prezentuje dwa nowe warianty monitorów 4K liquid crystal -PD3205UA oraz PD2705UA ze swojej linii AQCOLOR do zastosowań profesjonalnych wraz z nowym ergonomicznym ramieniem.

Rozdzielczość ekranu w obu panelach to 3840 x 2160 pikseli. Oba monitory wspierają standard HDR10, który pozwala na wyświetlanie filmów i obrazów w dokładnie odwzorowanych kolorach i naturalnej gradacji tonalnej. Na swoim pokładzie posiadają również trzy specjalistyczne tryby w kwestii odwzorowania kontrastu i koloru do codziennej pracy: "CAD/CAM mode" (stworzony z myślą o pracy w środowisku technicznym, który charakteryzuje się wysokim kontrastem linii i kształtów), "Animation mode" (zwiększa przejrzystość ciemnych części obrazu, przy jednoczesnej poprawie jasności kolorów), "Darkroom mode" (automatycznie ustawia jasność i kontrast obrazu podczas pracy w ciemnych pomieszczeniach). Dodatkowo monitory te posiadają dwa nowe tryby: "Dualview", który pozwala podzielić ekran monitora na dwie części oraz "KVM function" , które to pozwala dowolnie przełączać się pomiędzy kilkoma zestawami peryferii.

BenQ PD3205UA BenQ PD2705UA Matryca Matowa, IPS Matowa, IPS Przekątna 31,5'' 27'' Rozdzielczość 3840 x 2160 px 3840 x 2160 px Odświeżanie 60 Hz 60 Hz Zakrzywienie brak brak Czas reakcji 5 ms 5 ms Kontrast statyczny 1000:1 1000:1 Luminancja 250 cd/m² 250 cd/m² HDR HDR10 (350 cd/m²) HDR10 (350 cd/m²) Złącza cyfrowe HDMI 2.0 x1

DisplayPort 1.4 x1

USB Typ-C 3.2 x3

USB Typ-C (Zasilanie 90 W)

USB Typ B x2

USB Typ-C x1 HDMI 2.0 x1

DisplayPort 1.4 x1

USB Typ-C 3.2 x3

USB Typ-C (Zasilanie 90 W)

USB Typ B x2

USB Typ-C x1 Głośniki 2,5 W x 2 2,5 W x 2 Waga z podstawą 10,1 kg 10 kg Cena 799 euro 599 euro

Innymi funkcjami poprawiającymi komfort użytkowania jest redukcja niebieskiego światła oraz brak migotania obrazu. BenQ zastosował również w tych monitorach swoją nową technologię o nazwie "BenQ Uniformity Technology", która to dzieli ekran na setki pomniejszych obszarów w celu osiągniecia jak najlepszych barw w każdej części panelu, a dodatkowo każdy taki obszar jest precyzyjnie skalibrowany. Monitory te wspierają również paletę barw od Pantone w wersji premium, a dostęp do niej można uzyskać poprzez aplikację mobilną w celu dodatkowego ustawienia funkcji ekranu. BenQ jednocześnie daje gwarancje idealnego odzworowania kolorów Pantone od razu po wyjęciu z pudełka.

Źródło: Guru3D, BenQ