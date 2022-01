BenQ MOBIUZ EX3210U - 32-calowy monitor skierowany do fanów rozrywki w rozdzielczości 4K i przy częstotliwości odświeżania 144 Hz

W czasach trudnej dostępności i wysokich cen nowych kart graficznych wielu graczy nadal korzysta ze starszych układów lub zwróciło się w kierunku konsol od Sony i Microsoftu. Są jednak szczęśliwcy, którym udało się kupić wymarzoną kartę w ludzkiej cenie lub po prostu nie liczą się oni z wydatkami na swoje hobby. To właśnie oni chcąc zrobić jak najlepszy użytek z topowych układów grają w wysokich rozdzielczościach. BenQ postanowił zaoferować im monitor, który będzie się świetnie do tego nadawał. Model MOBIUZ EX3210U to propozycja na matrycy IPS o rozdzielczości 4K@144 Hz. Całość doprawiona dobrym odwzorowaniem kolorów, obsługą HDR oraz standardem AMD FreeSync Premium Pro.

Monitor BenQ MOBIUZ EX3210U dostępny jest już w przedsprzedaży na stronie producenta z sugerowaną ceną 1310 euro, czyli za około 6010 złotych.

BenQ MOBIUZ EX3210U to 32-calowy monitor o wymiarach 727 x 487 - 587 x 270 (szerokość x wysokość x głębokość) milimetrów i wadze 9,5 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z 10-bitową matrycą IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz czasie reakcji 1 milisekundy (MPRT; 2 ms dla GtG). Mowa o typowej jasności 300 nitów i kontraście 1000:1, z maksymalną jasnością sięgającą do 600 nitów. Jeśli chodzi o deklarowane pokrycie barw to mowa o 98% dla palety P3 oraz 99% dla Adobe RGB. Nie zabrakło też obsługi HDR 10 i VESA DisplayHDR 600 za sprawą 16 stref wygaszania. Wisienką na torcie jest pełna zgodność ze standardem AMD FreeSync w wersji Premium Pro co powinno ucieszyć wszystkich graczy.

Panel I/O gości dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, cztery USB 3.0 typu A oraz złącze słuchawkowe. Monitor BenQ MOBIUZ EX3210U został wyposażony w wbudowane głośniki typu 2.1 (2x 2 W + 5 W woofer), a sterować urządzeniem możemy z pomocą dołączonego, bezprzewodowego pilota. Ekran ma regulację wysokości, odchylenia matrycy (od 5˚ do 15˚) oraz wsparcie dla standardu montażowego VESA 100. BenQ MOBIUZ EX3210U dostępny jest już w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta z sugerowaną ceną wynoszącą 1310 euro, czyli za równowartość około 6010 złotych. Pierwsi kupujący, którzy złożą zamówienie przed 4 lutego 2022 roku mogą liczyć na kartę podarunkową do sklepu Steam, Xbox lub PlayStation.

Źródło: BenQ