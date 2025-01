Beelink SER9 PRO - nowy mini PC z AMD Ryzen Al 9 365 i 32 GB RAM. Chłodzenie z komorą parową, wbudowane głośniki i USB4

Chińska marka Beelink zaprezentowała nowy model miniaturowego komputera, który oferuje wydajny chip od AMD z rodziny Strix Point. Tytułowa nowość, a więc Beelink SER9 PRO wyróżnia się też przyzwoitą ilością wlutowanej pamięci RAM, dwoma miejscami na nośniki SSD oraz wieloma różnymi portami na pokładzie. Ponadto możemy liczyć na dwa głośniki oraz dobry (według producenta) system chłodzenia, który opiera się na jednym wentylatorze, radiatorze i komorze parowej.

Do grona miniaturowych komputerów już niebawem dołączy Beelink SER9 PRO. Tym razem spotkamy się z układem od AMD z linii Strix Point, 32 GB pamięci RAM, a także dwoma głośnikami i mikrofonem ze wsparciem "AI".

Dzisiejsze chipy od producentów takich jak Intel, czy też AMD, zawierają w sobie NPU, czyli układ, który jest odpowiedzialny za obliczenia związane z tzw. sztuczną inteligencją. Nowość od firmy Beelink została wyposażona w chip AMD Ryzen AI 9 365, który oprócz wydajnego (jak na mini PC) układu graficznego zaoferuje nam całkiem przyzwoite NPU o mocy do 50 TOPS (1 TOPS - 1 bilion operacji na sekundę). Na pokładzie nie zabraknie wspomnianych 32 GB pamięci RAM (i to w standardzie LPDDR5X) oraz dwóch złącz M.2, które obsłużą nośniki o rozmiarze 2280. W kwestii łączności bezprzewodowej także nie jest źle, ale przydałby się moduł Wi-Fi 7 lub chociaż Wi-Fi 6E.

Beelink SER9 PRO Procesor AMD Ryzen AI 9 365 (TSMC 4 nm FinFET)

10C/20T (4 x Zen 5, 6 x Zen 5c)

Zen 5: 2 - 5,0 GHz

Zen 5c: 2 - 3,3 GHz Rodzina Strix Point Układ graficzny AMD Radeon 880M (RDNA 3.5, 12 CU, 2900 MHz) NPU AMD Ryzen AI, do 50 TOPS Możliwości AI Do 73 TOPS Pamięć RAM 32 GB LPDDR5X (4 x 8 GB, 8000 MHz) Nośnik danych 2 x M.2 2280 SSD (PCIe 4.0 x4) Łączność 1 x Port Ethernet (2,5 Gb/s)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (Intel AX200) Porty, złącza i sloty 1 x HDMI

1 x USB4 (40 Gb/s)

2 x USB 2.0 typu A

1 x DisplayPort 1.4

2 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB typu C (10 Gb/s)

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A Wymiary i waga 135 x 135 x 44,7 mm / 780 g Wersje kolorystyczne Frost Silver / Space Gray TDP Do 65 W Dodatkowe informacje 2 głośniki, mikrofon Cena 32 GB / 1 TB - 949 dolarów

Beelink chwali się nie tylko systemem chłodzenia, ale również dwoma głośnikami - elementy te możemy zobaczyć na ostatniej grafice. Z przodu znajdziemy otwory dla mikrofonu, a nasz głos będzie dodatkowo przetwarzany przez "chip AI", aby brzmiał lepiej (otwory są co prawda cztery, ale chińska marka w opisie tego modelu używa liczby pojedynczej, więc można założyć, że mamy do czynienia właśnie z jednym mikrofonem). Wspomnieć można także o obecności filtra przeciwpyłowego. Całościowo nowość zapowiada się ciekawie, choć cena nie będzie należała do niskich - mowa bowiem o niespełna 4000 zł. Zakupu możemy dokonać na oficjalnej stronie internetowej tego producenta, jednak warto mieć na uwadze, że obecnie trwa przedsprzedaż, a wysyłka powinna nastąpić "w ciągu 20 dni" (stan na dzień 27 stycznia 2025).

Źródło: Beelink, Notebookcheck, Mobilne foto: mamewmy (Freepik)