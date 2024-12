Nowy mini PC GMKtec EVO-X1 oferuje procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB RAM i port OCuLink. Cena lepsza od konkurencji

Nowe układy od AMD z rodziny Strix Point coraz bardziej rozpychają się na rynku. Jednostki trafiają bowiem na pokład zarówno laptopów, jak i miniaturowych komputerów. W tej drugiej kategorii właśnie pojawił się model, który zaoferuje nam jeden z najwydajniejszych chipów ze wspomnianej linii. Oprócz tego możemy liczyć na port OCuLink, dzięki któremu bez problemu skorzystamy z zewnętrznych kart graficznych poprzez stację eGPU. Jednak funkcjonalność tu się nie kończy.

Kolejny mini PC z układem od AMD z linii Strix Point pojawił się na rynku. Tym razem odpowiada za niego chińska marka GMKtec, która chce nas zachęcić do zakupu zarówno parametrami, jak i ceną, która jest niższa od konkurencji.

Na rynku jest coraz więcej kompaktowych komputerów ze wspomnianymi chipami od AMD z rodziny Strix Point (np. widoczny w poniższej tabeli Minisforum EliteMini AI370, czy też Beelink SER9 - 999 dolarów). Nowość od GMKtec wprowadza jednak port OCuLink, a przy tym obecnie zapewnia niższą cenę od swoich rywali. Na pokładzie znalazł się układ AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB pamięci RAM (4 kości po 8 GB; nie ma możliwości rozszerzenia) oraz dwa miejsca na nośniki SSD w rozmiarze 2280. Nie zabrakło przy tym dwóch portów Ethernet (choć nie podano ich przepustowości), a także łączności Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2.

Minisforum EliteMini AI370 GMKtec EVO-X1 Procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (TSMC 4 nm FinFET)

12C/24T (4 x Zen 5, 8 x Zen 5c)

Zen 5: 2 - 5,1 GHz

Zen 5c: 2 - 3,3 GHz Rodzina Strix Point Układ graficzny AMD Radeon 890M (RDNA 3.5, 16 CU, 2900 MHz) NPU AMD XDNA 2, do 50 TOPS Możliwości AI Do 80 TOPS Pamięć RAM 32 GB LPDDR5X (7500 MHz) Nośnik danych 2 x M.2 2280 SSD (PCIe 4.0) Łączność 2 x Port Ethernet (2,5 Gb/s)

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 (M.2 2230) 2 x Port Ethernet (?)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (Intel 1226V) Porty, złącza i sloty 1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB4 (8K przy 60 Hz)

4 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x HDMI 2.1 (8K przy 60 Hz)

1 x DisplayPort 2.0 (8K przy 60 Hz) 1 x OCuLink

1 x Audio-Jack 3,5 mm

4 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x HDMI 2.1 (8K przy 60 Hz)

1 x DisplayPort 2.1 (8K przy 60 Hz) Wymiary i waga 130 x 127 x 46,9 mm / 467 g 110,19 x 107,3 x 63,2 mm / ? System Windows 11 Brak informacji Dostępność Połowa listopada 2024 roku Końcówka grudnia 2024 roku Obecna cena 32 GB / 1 TB - 1139 euro 32 GB / 1 TB - 913,41 euro

32 GB / 2 TB - 961,49 euro

Na ilość pozostałych portów również nie można narzekać. Mamy bowiem do dyspozycji gniazdo słuchawkowe, cztery porty USB, jedno złącze HDMI i jedno DisplayPort. Maksymalne TDP wynosi z kolei 65 W (trzy dostępne tryby wydajności). Propozycja cechuje się więc naprawdę dobrymi parametrami. Napomknięta już kwota zakupu jest w tym momencie obniżona, natomiast firma nie wskazuje, do kiedy będzie obowiązywać ta "promocja". Można jednak zakładać, że cena zostanie zwiększona 26 grudnia 2024 roku, kiedy to zamówienia zaczną być realizowane, gdyż aktualnie trwa przedsprzedaż. Zakupu dokonamy na oficjalnej stronie tego producenta.

Źródło: GMKtec, Notebookcheck