GMKtec NucBox K11 to mini PC z AMD Ryzen 9 8945HS, portem OCuLink i 32 GB RAM. Spore możliwości i dobre ceny

Zaledwie kilka dni temu pojawił się nowy miniaturowy komputer od chińskiej marki GMKtec, a firma już wprowadziła do sprzedaży kolejny model. Propozycja tym razem będzie nieco mniej wydajna, natomiast nadal mówimy tu o bardzo przyzwoitym sprzęcie, który korzysta z chipu od AMD z rodziny Hawk Point. Ponownie możemy liczyć na obecność portu OCuLink, który umożliwi nam podłączenie stacji eGPU, a przy tym nie zabrakło sporej ilość różnych portów i złącz.

GMKtec NucBox K11 to nowa propozycja mini PC od chińskiego producenta. Model oferuje przyzwoite podzespoły, sporą funkcjonalność, a także system chłodzenia z podświetleniem RGB. Cenowo jest całkiem przystępnie.

GMKtec NucBox K11 opiera się na całkiem wydajnym procesorze AMD Ryzen 9 8945HS, który oferuje dobrze znany (szczególnie z handheldów do gier, takich jak Lenovo Legion Go, czy też GPD Win Mini w wersji z 2024 roku) układ graficzny AMD Radeon 780M. Konfigurację dopełniają dwa sloty na kości pamięci RAM w standardzie DDR5 i dwa miejsca na nośniki SSD w formacie 2280. Nowość z powodzeniem nada się więc nie tylko do pracy biurowej, ale i do trochę mniej wymagających gier w Full HD lub do nieco nowszych produkcji przy niskich ustawieniach graficznych. W kwestii łączności możemy liczyć na dwa porty Ethernet, Wi-Fi oraz Bluetooth.

GMKtec NucBox K11 Procesor AMD Ryzen 9 8945HS (TSMC 4nm FinFET, Zen 4)

8C/16T (4,0 - 5,2 GHz) Rodzina Hawk Point Układ graficzny AMD Radeon 780M (RDNA 3, 2800 MHz, 12 CU) VRAM do 16 GB (wartość można ustalić) NPU AMD Ryzen AI, do 16 TOPS Możliwości AI Do 39 TOPS Pamięć RAM 2 x DDR5 (5600 MHz, max. 64 GB) Nośnik danych 2 x M.2 2280 SSD (PCIe 4.0, max. 8 TB) Łączność 2 x Port Ethernet (2,5 Gb/s)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (Intel AX200) Porty, złącza i sloty 1 x OCuLink

2 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x HDMI 2.1 (4K przy 60 Hz)

2 x USB4 typu C (DP 1.4, PD 3.0)

1 x DisplayPort 2.1 (4K przy 60 Hz) Wymiary i waga 132 x 125 x 58 mm / ? TDP 35, 54, 65, 70 W System Brak informacji Gwarancja 1 rok Obecna cena Barebone: 479,99 dolarów

32 GB / 1 TB - 599,99 dolarów

32 GB / 2 TB - 649,99 dolarów

W konstrukcji umieszczono dwa wentylatory (po jednym na dole i na górze), które mają zapewnić odpowiednie temperatury dla podzespołów - tym bardziej, że maksymalne TDP wynosi 70 W. Na pokładzie znajdziemy kilka portów USB, złącza HDMI i DisplayPort, a także gniazdo słuchawkowe i wspomniany wcześniej OCuLink. Możliwości są więc całkiem spore i dla wielu osób z pewnością okażą się wystarczające. GMKtec NucBox K11 jest dostępny do kupienia bez nośnika SSD i pamięci RAM w kwocie ok. 1970 zł (oficjalna strona internetowa producenta). Wysyłka do każdego rejonu na świecie jest darmowa.

Źródło: GMKtec