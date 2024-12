Bazzite - SteamOS doczekał się swojego idealnego klona, który natywnie obsłuży układy NVIDII i zaoferuje większe możliwości

Od czasu pojawienia się Steam Decka sporą popularność zdobył także SteamOS, który dla wielu osób okazał się naprawdę ciekawym rozwiązaniem. Jednak jego instalacja na innych urządzeniach wyposażonych w układy graficzne od NVIDII nie była możliwa. Z czasem się to zmieniło i powstało wiele alternatywnych modyfikacji systemu, które na to pozwalały. Jednak mało który projekt na przestrzeni tych lat okazał się tak funkcjonalny i interesujący, jak tytułowy Bazzite.

Bazzite to całkowicie nowy system oparty na jednej z dystrybucji Linuxa, który oferuje praktycznie to samo, co SteamOS, a przy tym wygląda niemal identycznie. Dodatkowo zainstalujemy go zarówno na PC, jak i Steam Decku.

Od strony technicznej Bazzite nie opiera się na dystrybucji Arch Linux tak jak SteamOS. Zamiast niej wykorzystuje do działania Fedorę w odsłonie 38. Prace nad systemem trwały 192 dni, jednak cały efekt jest naprawdę powalający. System może nam zaoferować bliźniaczo podobny interfejs, który znamy ze Steam Decka, a przy tym doda kilka nowych funkcjonalności. Możemy zacząć od tego, że jest on w pełni kompatybilny z handheldem od Valve. Kiedy zdecydujemy się na podmianę SteamOS, możemy liczyć na trochę lepszą wydajność oraz preinstalowane oprogramowanie, takie jak Decky Loader (pozwala na bardzo szybkie instalowanie rozszerzeń oraz motywów). Natomiast w trakcie gry będziemy mogli zobaczyć dużo więcej statystyk dotyczących sprzętu.

Od strony pecetowej możemy skorzystać z układów graficznych NVIDIA GeForce, ponieważ sterowniki są już wstępnie zainstalowane. Jeśli zaś chodzi o AMD, to system jest zgodny z platformą ROCm, więc w tym wypadku pełna kompatybilność może być ograniczona. W kwestii personalizacji mamy do czynienia z pulpitem KDE oraz motywami od Valve. Bez problemu ustawimy także "żywą tapetę", dzięki oprogramowaniu Wallpaper Engine. Na dodatek mamy dostęp do Androidowych aplikacji poprzez Waydroid (wymaga wstępnej konfiguracji). Bazzite oferuje jednak znacznie więcej, ale o reszcie musimy się przekonać sami - wystarczy, że przejdziemy na stronę projektu w serwisie GitHub, pobierzemy obraz ISO i zainstalujemy system.

Źródło: Universal Blue, GitHub