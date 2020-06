Battlefield 6 powróci do czasów współczesnych. Premiera w 2021

Studio EA DICE zakończyło aktualizowanie zarówno Star Wars: Battlefront II, jak i Battlefielda V, wydając do tego drugiego tytułu niedawno ostatnią dużą aktualizację m.in. z nowymi mapami. Może w końcu skupić się w pełni na kolejnej odsłonie wojennej serii. Parę tygodni temu oficjalnie potwierdzono, że prace nad Battlefieldem 6 znacząco postępują bez większych zakłóceń i premiera gry odbędzie się w 2021 roku. Można śmiało założyć, że zadebiutuje pod jego koniec, prawdopodobnie w okresie październikowo-listopadowym. Teraz docierają do nas kolejne informacje o tym, że akcja Battlefielda 6 zostanie osadzona w czasach współczesnych, a sama gra ma ukazać się nie tylko na PC oraz konsolach nowej generacji.

Według najnowszych, nieoficjalnych doniesień akcja Battlefielda 6 będzie toczyć się w czasach współczesnych. Premiera gry odbędzie się w 2021 roku, a wersje na konsole obecnej generacji mają być okrojone.

Źródłem nowych, nieoficjalnych doniesień są Tom Henderson, insider, którego przecieki m.in. o ubiegłorocznym Call of Duty: Modern Warfare i Call of Duty: Black Ops III w pełni się sprawdziły, oraz Jeff Grubb, dziennikarz serwisu VentureBeat. Obaj potwierdzili, że Battlefield 6 powróci do współczesnych realiów, przy czym nie ujawniono więcej szczegółów. Dodatkowo Tom Henderson zdradził, że w plany EA zakładają wydanie kolejnej odsłony serii, która ma działać na najnowszej iteracji silnika Frostbite, także na konsolach obecnej generacji. Te wersje mają być jednak „przycięte” pod względem technicznym. Nie padły jednak żadne konkrety poza tym, że odpowiada za nie mniejszy zespół.

Firma Electronic Arts powinna uchylić rąbka tajemnicy podczas konferencji EA Play Live, która została przełożona z 12 czerwca na 19 czerwca na godzinę 1:00 czasu polskiego. Gra powinna zostać wtedy oficjalnie zapowiedziana, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ma być ona tematem nadchodzącego numeru brytyjskiego wydania czasopisma PlayStation Official Magazine. Jako że premiera Battlefielda 6 planowana jest dopiero na przyszły rok, to nie spodziewalibyśmy się wysypu szczegółów. Na samej konferencji możemy zobaczyć krótki zwiastun i ewentualnie doczekać się ujawnienia podstawowych informacji na temat planów studia EA DICE i potwierdzenia omawianych doniesień.

Źródło: DSOGaming, Twitter