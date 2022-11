Batman: The Animated Series oraz The New Batman Adventures trafią wkrótce do polskiej wersji HBO Max

Zapewne wśród naszych Czytelników nie ma osoby, która nie kojarzyłaby postaci Batmana, jednego z najpopularniejszych superbohaterów z komiksów od DC. Jedną z najbardziej znanych produkcji telewizyjnych związanych z Batmanem, bez wątpienia jest słynna animacja Batman: The Animated Series, która doczekała się dwóch sezonów i łącznie 85 odcinków. Produkcja należy do Warnera i oczekiwaliśmy, że w momencie premiery polskiej wersji HBO Max (lub niedługo później), serial trafi do usługi VOD. Tak się jednak nie stało, ale wygląda na to że oczekiwanie powoli dobiega końca.

Warner Bros. Discovery przygotowuje się do wprowadzenia kultowej animacji Batman: The Animated Series do polskiej wersji HBO Max.

Jak informuje sprawdzony polski serwis Filmożercy, już wkrótce w polskiej wersji HBO Max pojawi się serial animowany Batman: The Animated Series, na który składają się dwa sezony. Oprócz niego, w usłudze VOD pojawi się również kontynuacja w postaci The New Batman Adventures (dodatkowe 24 odcinki, często określane także jako trzeci sezon Batman: The Animated Series). Niestety dokładna data premiery wciąż pozostaje nieznana, jednak sam fakt potwierdzenia planów dodania kultowej animacji oraz zachowania ogólnikowego terminu "wkrótce" sugeruje, że na polski debiut poczekamy nie dłużej niż kilka miesięcy.

W skład zestawu nie wejdzie (przynajmniej na razie) Batman Beyond (Batman Przyszłości) oraz kilka pełnometrażowych filmów, w tym m.in. Batman: Mask of the Phantasm oraz Batman & Mr. Freeze: SubZero. Animowana produkcja, podobnie jak w USA, powinna być oferowana w jakości HD. Kilka lat temu przygotowano odrestaurowaną wersję w rozdzielczości Full HD, którą wprowadzono m.in. do nowych wydań Blu-ray za granicą (w Polsce nigdy nie wydano animacji na niebieskim krążku). W tym wypadku premiera w HBO Max będzie najlepszym sposobem, by obejrzeć kultowy serial w polskiej wersji i w lepszej jakości audio-wizualnej.

Doczekaliśmy się. Kultowy serial Batman: The Animated Series zawita w najbliższych miesiącach do oferty polskiego #HBOMax. pic.twitter.com/KESbGqdA2D — Mateusz Zaczyk (@ZaczykMateusz) November 6, 2022

Źródło: Filmożercy