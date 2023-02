Backblaze publikuje raport dotyczący awaryjności HDD w 2022 roku. Kto produkuje najtrwalsze dyski twarde?

Mimo że większość graczy posiada w swoich komputerach przynajmniej jeden szybki dysk SSD, dyski twarde wciąż doskonale nadają się do przechowywania danych. Backblaze, przedsiębiorstwo oferujące usługi z zakresu cloud backup, opublikowało kolejny raport na temat awaryjności HDD. Według udostępnionych informacji nośniki oferujące pojemność powyżej 12 TB wyróżniały się rzadszą częstotliwością uszkodzeń w 2022 roku. Firma odnotowała także nieznaczny spadek ogólnej awaryjności od momentu rozpoczęcia zbierania danych.

Backblaze publikuje kolejny raport na temat awaryjności dysków twardych. Według udostępnionych informacji głównym czynnikiem podnoszącym ryzyko awarii jest wiek HDD.

Według raportu Backblaze posiadało łącznie 235 608 dysków HDD. 4299 sztuk odpowiadało za rozruch, natomiast pozostałe 231 309 pełniło funkcję magazynu danych. Ze statystyk wykluczono także 388 modeli testowych lub występujących w liczbie poniżej 60. W efekcie analizę oparto o dane z 230 921 twardych dysków. Na początek warto skupić się na przypadkach skrajnych. Seagate Exos 8 TB (ST8000NM000A) wydaje się dyskiem doskonałym, ponieważ przedsiębiorstwo nie odnotowało ani jednego przypadku awarii. Należy jednak podkreślić, iż zastępowały one uszkodzone HDD, a Backblaze posiada zaledwie 79 sztuk tego modelu. Podobnie HGST Ultrastar He8 8 TB (HUH728080ALE604) i Seagate Exos X14 14 TB (ST14000NM0138) odstraszają wysokim rocznym wskaźnikiem awaryjności wynoszącym odpowiednio 5,27 i 5,70 procent. W tym przypadku stosunkowo mała liczba dysków oraz krótki czas pracy sugeruje pechowe trafienie na wadliwą partię.

AFR, czyli roczny wskaźnik awaryjności zauważalnie wzrósł w porównaniu do poprzednich lat. W 2020 r. wyniósł 0,93 procent, w 2021 r. 1,01 procent, natomiast w 2022 r. było to już 1,37 procent. W przypadku modeli oferujących 10 TB lub mniej odnotowało ogólny wzrost AFR o 0,85 p.p., natomiast dyski powyżej 12 TB psuły się o 0,20 p.p. częściej. Warto podkreślić, iż modele o pojemności 10 TB wyróżniły się największym rocznym przyrostem AFR, a nośniki 16 TB jako jedyne go obniżyły. W 2022 roku dyski o małej pojemności (4 TB, 6 TB, 8 TB i 10 TB) odpowiadały za 44,5 procent awarii, mając na swoim koncie zaledwie 28,7 procent wszystkich przepracowanych dni. Autorzy raportu wskazują na wiek urządzeń – mniejsze dyski są starsze i pracowały dłużej.

Dane udostępnione przez Backblaze potwierdzają korelację między wiekiem dysku a częstotliwością awarii. Nośniki o pojemności 4 TB przepracowały średnio 81,1 miesiąca, a ich łączny AFR wynosi 1,70 procent; dyski 8 TB pracowały przez 67,8 miesiąca ze wskaźnikiem AFR w wysokości 1,36 procent. Dla kontrastu modele o pojemności 16 TB były uruchomione przez 13,3 miesiąca z AFR wynoszącym 0,86 procent. Jeżeli spojrzymy na podział awaryjności względem producentów, okazuje się, że pierwsze miejsce przypadło Seagate, a drugie Toshibie. Nie oznacza to, iż na dyskach Seagate nie można zupełnie polegać. Modele posiadane przez Backblaze są zazwyczaj starsze w porównaniu do nośników innych producentów, a także zauważalnie tańsze. Mimo nieco wyższego ryzyka uszkodzenia, nie stają się automatycznie mniej opłacalnym wyborem, gdy pod uwagę weźmiemy łączną długość ich pracy.

Na koniec podsumowano ogólny wskaźnik awarii od momentu rozpoczęcia zbierania danych (od kwietnia 2013 r.). W tym przypadku AFR wyniósł 1,39 procent. Jest to nieznaczny spadek względem roku poprzedniego (1,40 procent), a także w porównaniu z poprzednim kwartałem (1,41 procent). Aby wykluczyć gwałtowne zmiany danych spowodowane np. okazjonalnie zwiększoną awaryjnością, udostępniono także drugą tabelę z dyskami, które przepracowały łącznie powyżej miliona dni.

Źródło: Tom's Hardware, Backblaze