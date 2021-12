Toshiba przedstawia dysk twardy o pojemności 18 TB działający w technologii MAMR. Wyścig po 30-terabajtowe HDD trwa

Ci z Was, którzy marzą o nośniku danych, których pamięć nieprędko się zapełni, mogą już dziś zakupić 30-terabajtowy dysk SSD marki Samsung. Południowokoreański producent zaprezentował model PM1643a przed trzema laty, a obecnie można go kupić w cenie kilkuletniego auta. Modele półprzewodnikowe mogą osiągać pojemności nawet do 100 TB, jednak w przypadku dysków HDD nie jest już tak kolorowo. Przed rokiem marka Seagate zaprezentowała pierwszy dysk o zapisie magnetycznym wspomaganym ciepłem (HAMR), dzięki czemu jego pojemność mogła wynosić 20 TB. Teraz, bardzo podobną konstrukcję, choć pod własną marką, przedstawia Toshiba.

Toshiba MN09 to dysk HDD o pojemności 18 TB wykorzystujący rozwiązanie MAMR. Jak się okazuje, firma pracuje już nad konstrukcją 30-terabajtową.

Toshiba zaprezentowała dysk twardy MN09 o pojemności 18 TB, który wykorzystuje zapis magnetyczny wspomagany mikrofalami (MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording). Rozwiązanie takie pozwala znacząco zwiększyć gęstość zapisu na każdym talerzu dysku twardego. Dysk Toshiba MN09 cechuje się przy tym prędkością 7200 obr./min., buforem 512 MB oraz szybkością transferu 268 MB/s.

Wkrótce po zapowiedzi modelu MN09 przez Toshibę, firma Showa Denko (japońska firma produkująca produkty chemiczne i materiały przemysłowe) ogłosiła, że rozpoczęła z Toshibą współpracę nad dyskami HDD wykorzystującymi technologię MAS. Technologia ta wykorzystuje silny efekt oscylacji magnetycznych do rejestrowania danych na jeszcze węższej ścieżce, niż podczas korzystania z rozwiązania MAMR. Cel jest jeden - wyścig po pierwsze HDD o pojemności 30 TB. Zgodnie z prognozami producentów, taka konstrukcja ma pojawić się już w ciągu kilku następnych lat. Western Digital, który także bierze udział w wyścigu o pierwsze 30 TB, już w 2017 roku zapowiadał, że do roku 2025 powinniśmy opracować dyski HDD o pojemności nawet 40 TB.

Źródło: Tech Spot