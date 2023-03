Atomic Heart PC kontra PlayStation 5 i PlayStation 4 Pro - Porównanie jakości obrazu oraz skalowanie wydajności

Niedawno opublikowaliśmy obszerny test wydajności kart graficznych w grze Atomic Heart. Produkcja studia Mundfish charakteryzuje się całkiem niezłą optymalizacją, a na pewno zdecydowanie lepszą w porównaniu do wielu ostatnich gier. Podobnie jak debiutujący nieco wcześniej Hogwarts Legacy, także Atomic Heart wykorzystuje silnik Unreal Engine 4. O dziwo jednak nawet na PC oficjalnie nie ma obsługi Ray Tracingu, a przynajmniej nie w wersji która trafiła do sprzedaży. Po teście wydajności kart graficznych został nam ostatni artykuł, czyli porównanie komputerowej i konsolowej wersji. Tym razem będzie to nieco bardziej rozszerzona wersja tego, co mogliście zobaczyć przy okazji Dziedzictwa Hogwartu, bo oprócz standardowego porównania i testów skalowania wydajności, dochodzi również dodatkowa strona z prezentacją ustawień graficznych na PC, względnie przybliżających oprawę graficzną do tej z PlayStation 5.

Autor: Damian Marusiak

Atomic Heart to kolejna multiplatformowa gra, która zadebiutowała jednocześnie na PC oraz konsolach starej i obecnej generacji. W przeciwieństwie jednak do Hogwarts Legacy, tym razem produkcja pojawiła się od razu na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series oraz Xbox One. Główny aspekt artykułu dotyczy porównania komputerowej oraz konsolowej wersji Atomic Heart, jednak nie brakuje także porównania z PS5 oraz PS4 Pro, którą możemy odpalić na PlayStation 5 w ramach wstecznej kompatybilności. W przeciwieństwie do wielu innych tytułów, Atomic Heart oferuje wiele opcji graficznych, które faktycznie różnią się na poszczególnych ustawieniach, tym samym wprowadzając skalowanie widoczne gołym okiem. Pomiędzy wersją z PS4 Pro i PS5 zobaczymy sporo różnic, ale tak samo zmiany zauważymy gdy zaczniemy porównywać Atomic Heart w edycji na obecną generację oraz mocne PC.

Atomic Heart zadebiutowało na PC oraz konsolach starej i obecnej generacji. Porównujemy aspekt wizualny na komputerach i konsoli PlayStation 5 oraz sprawdzamy skalowanie wydajności z użyciem technik DLSS i FSR.

Na konsolach starej generacji (bez znaczenia czy PS4 / PS4 Pro / Xbox One / Xbox One X), grę Atomic Heart możemy ograć przy 30 klatkach na sekundę, z kolei PlayStation 5 oraz Xbox Series oferują rozgrywkę w maksymalnie 60 FPS. Piszę maksymalnie, ponieważ w zamkniętych lokacjach mamy stałe 60 klatek, a w tych pół-otwartych gra dąży do uzyskania takiej płynności. Dużo lepiej wychodzi to konsoli PlayStation 5, bowiem z internetowych relacji wynika, że odsłona na Xbox Series X charakteryzuje się bardzo dużymi spadkami wydajności (czasami nawet poniżej 60 FPS), gdzie na PlayStation 5 jest niezauważalne. W przypadku zamkniętych lokacji możemy również liczyć na natywną rozdzielczość 4K, podczas gdy w pół-otwartych przestrzeniach twórcy stawiają na dynamicznie skalowaną rozdzielczość, następnie upscalowaną do 4K. Utrzymanie bardziej korytarzowego charakteru gry pozwoliło również na więcej szaleństwa w kontekście samej jakości oprawy. Bardzo ładnie prezentują się przede wszystkim pół-otwarte miejscówki, z kolei poszczególne kompleksy charakteryzują się nierzadko kreatywnością, jeśli chodzi o styl artystyczny. I choć Atomic Heart nie prezentuje nigdzie next-genowości, to nie można odmówić pewnego uroku temu, co widzimy przez kilkanaście godzin przed ekranem.

Oprócz porównania jakości obrazu pomiędzy poszczególnymi platformami, sprawdzamy również jak wypadają techniki upscalingu na PC - DLSS oraz FSR 1 - na tle tego, co oferuje konsola PlayStation 5. Nie brakuje również odrębnego testu, w którym dostosowaliśmy detale na PC tak, aby jak najbliżej symulowały to co możemy otrzymać na obecnej generacji konsol. Tak dobrane ustawienia posłużyły również do testu wydajności na układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU o mocy do 140 W. Nie brakuje ponadto testu skalowania wydajności z DLSS oraz FSR 1 - w obu przypadkach wykorzystano zarówno wspomniany układ GeForce RTX 3060 Laptop GPU jak również topowy GeForce RTX 4090 Laptop GPU. Ten ostatni posłużył również do testu skalowania DLSS 3, który dostępny jest w Atomic Heart.