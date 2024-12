ASUS Zenbook S 14 - debiut laptopa z panelem ASUS Lumina OLED, przyciskiem Copilot i procesorami z serii Intel Lunar Lake

Firma ASUS wprowadziła do sprzedaży nowy model bardzo smukłego laptopa, który może się pochwalić wydajną obsługą sztucznej inteligencji. Tytułowy ASUS Zenbook S 14 zaoferuje nam panel OLED o wysokim odświeżaniu, procesory z serii Intel Lunar Lake, przycisk Copilot, a przy tym jego praca ma być naprawdę cicha. Konstrukcję wykonaną z Ceraluminium dopełnia powiększony touchpad z obsługą gestów. Nowość wyróżniają też głośniki z certyfikatem Harman Kardon.

ASUS Zenbook S 14 to jedna z najnowszych propozycji smukłych laptopów od tego producenta. Oprócz świetnego ekranu OLED otrzymamy wydajne podzespoły, które będą w stanie obsłużyć zadania związane z AI.

Konstrukcja nowego laptopa od ASUS-a została wykonana ze wspomnianego materiału o nazwie Ceraluminium (hybryda aluminium i ceramiki). Obudowa wyróżnia się także specjalnymi wzorami, które zostały wykonane przez maszyny CNC. Serce laptopa ASUS Zenbook S 14 pozostaje do naszego wyboru, a najwydajniejszą jednostką jest Intel Core Ultra 9 288V, którego mogą dopełniać 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X, a także 1 TB nośnik SSD. Na froncie znalazł sie 14-calowy panel ASUS Lumina OLED, którego rozdzielczość wynosi 2880 x 1800 pikseli. Jego jasność szczytowa w trybie HDR plasuje się na poziomie 500 nitów.

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) Procesor Intel Core Ultra 5 226V (8C/8T): 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2100-4500 MHz

E-Core: 2100-3500 MHz

TSMC N3B + N6

TDP 17 W (cTDP 9 - 37 W)



Intel Core Ultra 7 256V (8C/8T): 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2200-4800 MHz

E-Core: 2200-3700 MHz

TSMC N3B + N6

TDP 17 W (cTDP 9 - 37 W)



Intel Core Ultra 7 258V (8C/8T): 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2200-4800 MHz

E-Core: 2200-3700 MHz

TSMC N3B + N6

TDP 17 W (cTDP 9 - 37 W)



Intel Core Ultra 9 288V (8C/8T): 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 3300-5100 MHz

E-Core: 3300-3700 MHz

TSMC N3B + N6

TDP 30 W (cTDP 17 - 37 W) Zintegrowany układ graficzny Intel ARC 130V (Core Ultra 5), 7 Xe-Core "Xe2"

Intel ARC 140V (Core Ultra 7, 9), 8 Xe-Core "Xe2" Pamięć RAM 16 GB RAM LPDDR5X 8533 MHz (Dual Channel, Single Rank) - Core Ultra 5 226V

32 GB RAM LPDDR5X 8533 MHz (Dual Channel, Dual Rank) - Core Ultra 7 258V, Core Ultra 9 288V Magazyn danych 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 14" 2880 x 1800 pikseli ASUS Lumina OLED

400 nitów (do 500 nitów w HDR)

100% DCI-P3. 120 Hz, 0.2 ms GtG

VESA DisplayHDR True Black 500

Opcjonalnie: dotyk Porty 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery 3.1 do 240 W)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1 TMDS (4K 60 Hz)

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa Full HD + IR dla Windows Hello Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Akumulator 4-komorowy, litowo-jonowy, 72 Wh Wymiary 310 x 214 x 11,9~12,9 mm Waga 1,2 kg System Windows 11 Home / Pro 64-bit Cena 16 GB / 1 TB + Core Ultra 5 226V - 6999 zł

32 GB / 1 TB + Core Ultra 5 2568V - 7999 zł

Model jest naprawdę smukły, gdyż w najcieńszym miejscu grubość wynosi zaledwie 11,9 mm. Mimo to na pokładzie nie zabrakło portów Thunderbolt 4, USB, HDMI, czy też gniazda słuchawkowego. Najlepsza konfiguracja zapewni nam moc 48 TOPS, a na klawiaturze znalazł się dodatkowy przycisk Copilot. Akumulator to całkiem spore ogniwo o pojemności 72 Wh, które ma nam umożliwić długi czas pracy. Na plus trzeba zaliczyć również łączność Wi-Fi 7. Producent wyposażył laptopa w dwa wentylatory (Ice Blade), które przy lekkiej pracy mają generować hałas niższy od 25 dB. Warto wspomnieć także o systemie czterech głośników, które obsługują technologię Dolby Atmos. Ceny zaczynają się od 6999 zł, choć przed zakupem warto się zapoznać z testem tego modelu, który już wkrótce ukaże się na PurePC.

Źródło: ASUS