ASUS Zenbook S 13 OLED - jeden z najsmuklejszych laptopów ze świetnym ekranem zadebiutował w Polsce

Modele laptopów ASUS-a z serii Zenbook od zawsze charakteryzują się przede wszystkim bardzo smukłą konstrukcją oraz dobrą wydajnością. Są to mobilne sprzęty, które nie zawodzą również pod względem swojej specyfikacji. Najnowszy ultrabook - tytułowy Zenbook S 13 OLED - wyróżnia się ekranem ASUS Lumina OLED o wysokiej rozdzielczości, wagą trochę ponad 1 kg oraz procesorami Intel Core 13. generacji. Do tego został wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu.

ASUS Zenbook S 13 OLED to najnowsza propozycja ultracienkiego laptopa producenta. Możemy liczyć na przyzwoitą wydajność oraz jeden z lepszych ekranów, jakie można spotkać na rynku.

ASUS już na samym początku zaznacza, że do wykonania laptopa posłużono się metalami oraz tworzywami pochodzącymi z recyklingu (ceramiczne aluminium plazmowe), tak aby jego produkcja nie miała negatywnego wpływu na środowisko. Sam ultrabook prezentuje się nad wyraz dobrze. Smukłą konstrukcję dopełnia sporej wielkości touchpad ze szklaną powłoką oraz ekran, który zajmuje 85% powierzchni górnej pokrywy. Zastosowano tu 13,3-calowy wyświetlacz ASUS Lumina OLED o proporcjach 16:10, rozdzielczości 2880 x 1880 px i jasności plasującej się na poziomie 550 nitów. Dodatkowo możemy liczyć na niski czas reakcji (0,2 ms) oraz 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Procesor w zależności od wersji to Intel Core i3-1335U lub Intel Core i7-1335U. Oba składają się z 10-rdzeni oraz 12-wątków, jednak różnią się częstotliwością taktowania. Dopełnia je 16 bądź 32 GB pamięci RAM LPDDR5, a także dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 512 GB lub 1 TB.

ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) Procesor Intel Core i3-1335U (10C/12T) 3,4 - 4,6 Ghz

Intel Core i7-1355U (10C/12T) 3,7 - 5,0 Ghz Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Układ dGPU - Pamięć RAM 16 lub 32 GB LPDDR5 Magazyn danych 1x SSD M.2 (2280) PCIe Gen4 NVMe 512 GB lub 1 TB Ekran 13,3", 2.8K (2880 x 1800) Lumina OLED 16:10, 60 Hz, 0,2 ms, 550 nitów

HDR True Black 500, DCI-P3 100%, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display Złącza 1 x USB 3.2 Gen.2 Typu A

2 x Thunderbolt 4 z obsługą sygnału wideo / dostarczania zasilania

1 x HDMI 2.1 TMDS

1 x gniazdo audio mini-jack 3,5 mm typu combo Łączność Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2

Bluetooth 5.3 Kamera Kamera FHD z technologią podczerwieni do obsługi funkcji Windows Hello Wymiary 29,62 x 21,63 x 1,09 ~ 1,18 cm Akumulator Litowo-jonowy, 63 Wh / 65 W ładowanie Waga 1,00 kg System Microsoft Windows 11 Home Cena 7699 zł

Konstrukcja złożonego laptopa (29,62 x 21,63 cm) ma grubość zaledwie 1,09 lub 1,18 cm (również zależne od wersji) przy wadze wynoszącej 1 kg. Mimo takich wymiarów na pokładzie znajdziemy jeden port USB 3.2 Typu A, dwa Thunderbolt 4, HDMI 2.1 TMDS oraz gniazdo Jack 3,5 mm. Pod względem łączności bezprzewodowej również nie jest źle, do dyspozycji mamy bowiem Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Akumulator to ogniwo o pojemności 63 Wh, które ma zapewnić do 14 godzin streamingu wideo. Naładujemy je z mocą 65 W. Model ze słabszym procesorem i 16GB pamięci RAM możemy już kupić na stronie producenta za kwotę 5999 zł, natomiast mocniejsza wersja (Intel Core i7, 32 GB RAM) to wydatek 7999 zł.

Źródło: ASUS