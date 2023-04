ASUS Zenbook S 13 w tym roku otrzyma procesory Intel Raptor Lake, certyfikat Intel evo oraz ekran Lumina OLED

W zeszłym roku ASUS wprowadził do oferty wyjątkowo smukłego ultrabooka Zenbook S 13 OLED, który bazował na procesorach AMD Ryzen 6000 (APU Rembrandt o niskim limicie energetycznym). Sprzęt generalnie prezentował się bardzo dobrze, choć przez bardzo smukłą konstrukcję nie udało się w pełni wykorzystać potencjału układów Rembrandt. W tym roku ASUS powraca z pomysłem na Zenbooka S 13 OLED, tyle że zamiast układów AMD Ryzen 7040 otrzymamy Intel Raptor Lake-U oraz certyfikat Intel evo.

Tegoroczna wersja ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) będzie wyposażony w procesory Intel Raptor Lake-U. Wraz z wprowadzeniem nowego ultrabooka, producent prezentuje koncept Lumina OLED.

ASUS Zenbook S 13 OLED 2023 wyposażony zostanie m.in. w ekran ASUS Lumina OLED. Jest to nowa marketingowa nazwa na ekrany z samoemisyjnymi diodami. Pod względem specyfikacji nie będą się raczej różnić od dotychczasowych modeli (choć producent deklaruje, że dzięki fabrycznej kalibracji, średni błąd deltaE dla przestrzeni barw DCI-P3 wynosi mniej niż 1 punkt). Oprogramowanie ASUS ma dbać o ochronę matrycy, jednak w przypadku wystąpienia wypaleń pikseli w okresie gwarancji sprzętu (w Polsce powinno to być 2 lata), producent deklaruje nieodpłatną wymianę matrycy na nowy. ASUS chwali się ponadto, że nowy Zenbook S 13 OLED jest najsmuklejszym ultrabookiem na rynku - jego grubość wynosi zaledwie 1 cm przy wadze 1 kilograma. Trzeba przyznać, że ładnie to brzmi na papierze, ale z doświadczenia wiemy że taka redukcja wpływa ostatecznie na wydajność, temperatury i czas pracy na akumulatorze.

ASUS Zenbook S 13 OLED w wersji na 2023 zaoferuje procesory Intel Raptor Lake-U - w najtańszej wersji będzie to Core i5-1335U - to 10-rdzeniowa i 12-wątkowa jednostka z dwoma rdzeniami typu Performance i ośmioma rdzeniami typu Efficient. Do tego dochodzi maksymalnie 32 GB RAM LPDDR5 oraz SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności do 1 TB. Obudowa ma być jeszcze trwalsza, dzięki zastosowaniu materiału ASUS Plasma Ceramic Aluminium. Wspomniany ekran OLED oferuje rozdzielczość 2880 x 1800 pikseli. Wbudowany akumulator ma z kolei pojemność 63 Wh. Wśród złączy otrzymamy m.in. 2x Thunderbolt, 1x USB 3.2 typu A, pełnowymiarowy HDMI oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Przedsprzedaż w Polsce rusza już 25 kwietnia, a docelowo sprzęt wystartuje od ceny 5999 zł (wersja z Core i5-1335U, 8 GB RAM i SSD 512 GB w przedsprzedaży będzie dostępna o 1000 złotych mniej, za 4999 złotych).

Źródło: ASUS