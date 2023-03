ASUS ROG Strix SCAR 16 i ROG Strix SCAR 18 z GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4090 Laptop GPU trafiają do sprzedaży

Polski oddział firmy ASUS wprowadza właśnie do oferty najnowszą generację notebooków ROG Strix SCAR 16 oraz ROG Strix SCAR 18 z procesorami Intel Core 13. generacji (Raptor Lake-HX) oraz układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4090 Laptop GPU. Zarówno 16-calowa jak i 18-calowa wersja urządzeń korzysta z najmocniejszych wariantów układów Ada Lovelace, w których moc TGP sięga 175 W. Sprawdzamy co dokładnie oferuje ASUS swoim klientom, jeśli chodzi o oferty na najnowsze modele ROG Strix SCAR.

ASUS ROG Strix SCAR 16 zastępuje wcześniejszy model ROG Strix SCAR 15. Zamiast 15,6" ekranu 16:9 otrzymamy 16" matryce 16:10. Zmiana ta wpłynie przede wszystkim na zmniejszenie dolnej ramki, która w końcu będzie symetryczna. Przy okazji producent wprowadza 18-calowe warianty obu modelu ROG Strix SCAR 18. Do dyspozycji oddano dwie wersje ekranu: 1920 x 1200 IPS (100% sRGB) oraz 2560 x 1600 (100% DCI-P3). Dodatkowo jedna z matryc w ROG Strix SCAR 16 oferuje podświetlenie Mini LED wraz z certyfikatem VESA DisplayHDR 1000. Co ciekawe, ASUS w tym roku w ogóle nie stawia na ekrany 4K - zamiast tego otrzymamy w większości panele QHD lub QHD+. W zeszłym roku wszystkie laptopy ASUS ROG wprowadziły fizyczny przełącznik MUX. W tym roku dochodzi do tego obsługa NVIDIA Advanced Optimus.

Assassin's Creed Valhalla - Fornburg 2560x1440 / Ultra High / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 Razer Blade 16

Intel Core i9-13950HX (24C/32T)

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W 92 85 ASUS ROG Strix SCAR 16

Intel Core i9-13980HX (24C/32T)

GeForce RTX 4080 Laptop 175 W 92 84 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX (16C/24T)

GeForce RTX 3080 Ti Laptop 175 W 64 59 Lenovo Legion 7-16

AMD Ryzen 7 5800H (8C/16T)

GeForce RTX 3080 Laptop 165 W 62 58 XMG APEX Max 15

AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T)

GeForce RTX 3070 Laptop 115 W 56 49

Control - Access Corridor 2560x1440 / High / SSAO / RT High / DLSS Quality / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 15 30 45 60 75 90 105 120 Razer Blade 16

Intel Core i9-13950HX (24C/32T)

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W 114 106 ASUS ROG Strix SCAR 16

Intel Core i9-13980HX (24C/32T)

GeForce RTX 4080 Laptop 175 W 108 102 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX (16C/24T)

GeForce RTX 3080 Ti Laptop 175 W 79 73 Lenovo Legion 7-16

AMD Ryzen 7 5800H (8C/16T)

GeForce RTX 3080 Laptop 165 W 70 66 XMG APEX Max 15

AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T)

GeForce RTX 3070 Laptop 115 W 57 54

Cyberpunk 2077 - North Oak 2560x1440 / Ultra / RT Ultra / DLSS Quality / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 8 16 24 32 40 48 56 64 Razer Blade 16

Intel Core i9-13950HX (24C/32T)

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W 61 58 ASUS ROG Strix SCAR 16

Intel Core i9-13980HX (24C/32T)

GeForce RTX 4080 Laptop 175 W 57 52 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX (16C/24T)

GeForce RTX 3080 Ti Laptop 175 W 42 37 Lenovo Legion 7-16

AMD Ryzen 7 5800H (8C/16T)

GeForce RTX 3080 Laptop 165 W 38 36 XMG APEX Max 15

AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T)

GeForce RTX 3070 Laptop 115 W 30 27

My mieliśmy już okazję przetestować dla Was model laptopa ASUS ROG Strix SCAR 16 z Intel Core i9-13980HX oraz NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU. Producent zdecydował się na umieszczenie systemu chłodzenia bazującego na 3 wentylatorach oraz zestawie ciepłowodów, zamiast komory parowej jak chociażby w modelu ROG Strix SCAR 17 SE (2022). Temperatury, zwłaszcza procesora, nie są najniższe, ale i tak lepsze niż można było oczekiwać po podzespołach tej klasy. Z kolei wydajność to niemal top tej generacji. Procesor Intel Core i9-13980HX radzi sobie świetnie w grach i aplikacjach (choć w tych drugich ma olbrzymi wręcz apetyt na moc), z kolei 175 W wersja GeForce RTX 4080 Laptop GPU nie odbiega jakoś znacząco od GeForce RTX 4090 Laptop GPU. Jak kształtują się ceny w Polsce? Model ASUS ROG Strix SCAR 16 z Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4080 Laptop GPU, 32 GB RAM i 1 TB SSD wraz z systemem Windows 11 to koszt 18 599 zł, podczas gdy high-endowy ROG Strix SCAR 18 z tym samym procesorem, układem GeForce RTX 4090 Laptop GPU, 32 GB RAM i 2 TB SSD (2x 1 TB) wyceniono na 22 099 zł.

Dying Light 2 - Pilgrim's Path 2560x1440 / High / RT Ultra / DLSS Quality / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 Razer Blade 16

Intel Core i9-13950HX (24C/32T)

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W 80 74 ASUS ROG Strix SCAR 16

Intel Core i9-13980HX (24C/32T)

GeForce RTX 4080 Laptop 175 W 70 65 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX (16C/24T)

GeForce RTX 3080 Ti Laptop 175 W 57 51 Lenovo Legion 7-16

AMD Ryzen 7 5800H (8C/16T)

GeForce RTX 3080 Laptop 165 W 49 42 XMG APEX Max 15

AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T)

GeForce RTX 3070 Laptop 115 W 39 34

Cyberpunk 2077 - North Oak (Skalowanie wydajności) 2560x1440 / Ultra / RT Ultra / DLSS 3 + FG / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 21 42 63 84 105 126 147 168 ASUS ROG Strix SCAR 16

GeForce RTX 4080 Laptop 175 W

DLSS 3, Ultra Performance 162 157 ASUS ROG Strix SCAR 16

GeForce RTX 4080 Laptop 175 W

DLSS 3, Performance 127 120 ASUS ROG Strix SCAR 16

GeForce RTX 4080 Laptop 175 W

DLSS 3, Balanced 107 101 ASUS ROG Strix SCAR 16

GeForce RTX 4080 Laptop 175 W

DLSS 3, Quality 91 84

Cinebench R23 Multi Thread Punkty (więcej = lepiej) 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 ASUS ROG Strix SCAR 16

Intel Core i9-13980HX (24C/32T) 30470 Razer Blade 16

Intel Core i9-13950HX (24C/32T) 28214 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX (16C/24T) 22991 Lenovo Legion 7-16

AMD Ryzen 7 5800H (8C/16T) 13165 XMG APEX Max 15

AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 12391

Corona Benchmark (1.3) Renderowanie sceny Czas w sekundach (mniej = lepiej) 14 28 42 56 70 84 98 112 ASUS ROG Strix SCAR 16

Intel Core i9-13980HX (24C/32T) 47 Razer Blade 16

Intel Core i9-13950HX (24C/32T) 50 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX (16C/24T) 62 XMG APEX Max 15

AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 99 Lenovo Legion 7-16

AMD Ryzen 7 5800H (8C/16T) 106

Źródło: ASUS, PurePC