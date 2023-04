ASUS ExpertBook B1 B1502CBA ma największe szanse na zostanie laptopem dla uczniów czwartych klas

Kilka miesięcy temu ogłoszono w Sejmie projekt, na mocy którego uczniowie klas czwartych w nadchodzącym roku szkolnym (i kolejnych) otrzymają za darmo laptopy, mające służyć jako główna pomoc do nauki. Ogłoszono listę parametrów, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze odpowiedniego urządzenia. Tak jak się spodziewaliśmy, do przetargu dołączyła całkiem spora liczba firm oraz sklepów, a spośród nich wybrano kilkunastu, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu przetargu. Na razie na najlepszej pozycji wydaje się być popularny sklep x-kom, przy czym żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.

Sklep x-kom w pierwszym etapie przetargu zaproponował najlepszą ofertę cenową na laptopy dla uczniów czwartych klas. Oferta obejmuje notebooka ASUS ExpertBook B1 (B1502CBA) i jest duża szansa, że to właśnie to urządzenie trafi za kilka miesięcy do uczniów.

Na stronie gov.pl pojawiła się lista przedsiębiorstw, które zgłosiły się do I etapu przetargu na wybór laptopa dla uczniów klas czwartych. Wśród zgłaszanych propozycji najczęściej przewijają się modele laptopów Acer TravelMate, ASUS ExpertBook B1 B1502CBA, HP ProBook 440 G9, Dell Latitude 3540 oraz Lenovo V15 G3. W sporej mierze zatem propozycje dotyczą notebooków pozycjonowanych już jako urządzenia biznesowe, choć oczywiście do nauki również się dobrze sprawdzą. Zdecydowanie najniższe ceny zaoferowano na ASUS ExpertBook B1: x-kom oferuje go w cenie 2952 złotych brutto, natomiast MDP Polska ITS w cenie 2998,74 złotych. Popularny sklep wypada na razie najlepiej, ale jeszcze nic nie jest przesądzone. Pełną rozpiskę wraz z częściowo ujawnioną specyfikacją oraz wynikiem wydajności z CrossMark (jest on jednym z kluczowych wymogów na liście laptopów dla uczniów) znajdziecie na tej stronie.

Nazwa przedsiębiorstwa Zaproponowany sprzęt z ceną brutto KONSORCJUM FIRM 1) LIDER KONSORCJUM - GRUPA E Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Acer TravelMate P215-5 / 3751,50 zł SUNTAR Sp. z o.o HP ProBook 440 G9 / 3713,37 zł IMAGE RECORDING SOLUTIONS SP Z O.O. Lenovo V15 G3 / 4157,40 zł Euvic Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie Zgłoszono jako tajemnica przedsiębiorstwa Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. Dell Latitude 3540 / 3567 zł Integrated Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dell Latitude 3540 / 3849 zł GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Lenovo V15 G3 / 4378 zł ADVATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HP ProBook 440 G9 / 3960,60 zł INTARIS Sp. z o.o. Acer TravelMate P2 TMP215-54 / 3554,70 zł x-kom sp. z o.o. ASUS ExpertBook B1 B1502CBA / 2952 zł MDP Polska ITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASUS ExpertBook B1 B1502CBA / 2998,74 zł ITPunkt. Sp. z o.o. Acer TravelMate P2 TMP215-54 / 3763,80 zł IMMITIS Sp. z o.o. Acer TravelMate P2 TMP214-54 / 4366,50 zł Bechtle direct Polska Sp. z o.o. Fujitsu Lifebook E5412 / 3958,79 zł

Czym natomiast charakteryzuje się wytypowany ASUS ExpertBook B1 B1502CBA? O ile nazwa procesora nie jest podana, to sądząc po samym oznaczeniu oraz cenie, prawdopodobnie mowa o wariancie z Intel Core i3-1215U. Jest to procesor 12. generacji z 6 rdzeniami i 8 wątkami (2 rdzenie Performance + 4 rdzenie Efficient) oraz zintegrowanym układem graficznym Intel UHD Graphics z 64 blokami EU. Na pokładzie omawianej wersji jest również 8 GB RAM - jest to pamięć lutowana, natomiast dodatkowo w urządzeniu znajduje się wolny slot SO-DIMM na maksymalnie 16 GB RAM DDR4 3200 MHz. Nie brakuje również SSD PCIe o pojemności 256 GB, 15-calowego ekranu Full HD IPS oraz systemu Microsoft Windows 11 Pro. Co ciekawe, pomimo względnie niskiej ceny, notebook posiada 3-letnią gwarancję typu On-site. Jako propozycja dla uczniów wydaje się zatem całkiem ciekawa i rozsądna.

