ASUS zapowiada wydarzenie For Those Who Dare: Maxed Out na CES 2023 i publikuje film z 18-calowym laptopem ROG

Od kilku tygodni w sieci przewijają się informacje o 18-calowych notebookach do gier i pracy, które zostaną zaprezentowane w przyszłym roku. Wprowadzenie urządzeń z większą matrycą podyktowane jest zbliżającą się premierą nowej generacji procesorów od Intela oraz AMD, a także układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Wiemy obecnie, że 18-calowe laptopy zostaną pokazane przez Razera (Razer Blade 18) oraz Alienware (Alienware X18). Wygląda na to, że podobną propozycję wprowadzi także firma ASUS, która opublikowała krótką zapowiedź nadchodzącej konferencji.

Firma ASUS zapowiedziała konferencję For Those Who Dare: Maxed Out, która odbędzie się 3 stycznia 2023 roku. Krótka zapowiedź pokazuje również 18-calowego notebooka z serii Republic of Gamers.

ASUS na swoich kanałach społecznościowych opublikował krótką zapowiedź nadchodzącej konferencji prasowej For Those Who Dare: Maxed Out, związanej z najnowszymi produktami spod szyldu Republic of Gamers. Zapowiedź dotyczy 18-calowego modelu notebooka, który najpewniej zostanie oparty o nową generację podzespołów od Intela oraz NVIDII. Podobne urządzenia przygotowuje także Razer oraz Alienware i już jesteśmy ciekawi, jak wszystkie modele wypadną w bezpośrednim porównaniu.

Jeśli chodzi o zaprezentowany model od ASUS, to z filmu możemy wywnioskować kilka rzeczy. Po pierwsze zauważalne wykorzystanie LED RGB (tył notebooka), a także odchudzenie ramki pod ekranem (matryca wygląda na taką z proporcjami 16:10, ale to dopiero się okaże za kilkanaście dni czy faktycznie tak będzie). Sama konferencja odbędzie się już 3 stycznia o godzinie 19 czasu polskiego. Na PurePC.pl z kolei przeczytacie relację z wydarzenia.

