ASUS Z490 - Trzy płyty główne dla procesorów Intel Comet Lake-S

Po dzisiejszych doniesieniach, wyraźnie widać, że najwięksi producenci sprzętu komputerowego są gotowi na nadchodzącą premierę nowych procesorów Intela. Zarówno MSI, jak i ASUS opublikowali na swoich stronach internetowych zdjęcia oraz częściową specyfikację płyt głównych z topowym konsumenckim chipsetem Intel Z490 dedykowanym rodzinie Comet Lake-S. Oczywiście zrobione to zostało "przypadkowo" - informacje pojawiały się na złych podstronach i nie obyło się bez paru błędów, ale spokojnie można założyć, że to sprytny marketing. Tak czy siak Tajwańczycy przygotowali zarówno modele podstawowe, pozbawione zbędnych bajerów, jak i wersje z RGB LED i łącznością bezprzewodową.

ASUS Prime Z490-A to model, który wygląda jak na razie najbardziej okazale w ofercie Tajwańczyków. Mowa o największych radiatorach, kolorowym podświetleniu czy dodatkowo wzmocnionych portach PCIe.

Na oficjalnie stronie ASUSa, na podstronach serii Z390 Prime, pojawiły się niespodziewanie nowe informacje. Azjatycki producent zamieścił tam zdjęcia i specyfikacje dotyczące płyt głównych ASUS Prime Z490-P oraz Prime Z490-A, które wyposażone są w gniazdo LGA 1200 oraz chipset Intel Z490 dla 10. generacji desktopowych procesorów konsumenckich. Pierwszy z wymienionych modeli to propozycja najbardziej podstawowa, w formacie ATX i skierowana raczej do tańszych zestawów komputerowych. Radiatory na sekcji zasilania i układzie logiki są niewielkie, VRM uproszczony, a i nie zdecydowano się na podświetlenie RGB LED. Użytkownik ma do dyspozycji dwa złącza PCI Express 3.0 x 16 (jedno z metalowym wzmocnieniem) oraz cztery PCI Express x1. Na panelu I/O znajdziemy jeden port PS/2, dwa USB 2.0, po jednym HDMI i DisplayPort, cztery USB 3.1, jedno RJ-45 oraz sześć złącz audio.

ASUS Prime Z490-A to również płyta główna w formacie ATX o znanej dla serii Prime stylistyce, acz dużo bardziej rozbudowana niż opisywany akapit wcześniej model. Mamy tutaj do czynienia z bardziej okazałą i lepiej chłodzoną sekcją zasilania oraz większym radiatorem na chipsecie. Dodatkowy kawałek blachy znalazł się nad jednym z portów M.2, a panel I/O doczekał się plastikowej skorupy. Nie zabrakło też oczywiście podświetlenia RGB LED. Dodatkowo użytkownik ma tu do dyspozycji trzy, a nie dwa złącza PCI Express 3.0 x16 (z czego dwa z metalowymi wzmocnieniami) oraz trzy PCI Express x1. Również wśród dostępnych z tyłu portów doszło do pewnych zmian i jedno PS/2 zamieniono na dwa USB.

Na sam koniec został nam przedstawiciel serii TUF dla graczy, czyli model ASUS TUF GAMING Z490-PLUS. To po raz trzeci już płyta w najpopularniejszym formacie ATX, o której informacje mogliśmy zobaczyć na podstronie używanej do tej pory dla modelu TUF B365. Sekcja zasilania doczekała się całkiem okazałego, nieco żebrowanego radiatora, a kawałek metalu nad chipsecie Intel Z490 też nie należy do małych. Wisienką na torcie jest metalowy radiator dla nośnika SSD M.2, dwustrefowe podświetlenie RGB LED czy dołączona karta WiFI. Jeśli chodzi o porty PCI Express to Tajwańczycy oferują tutaj dwa w standardzie 3.0 x16 (jeden z metalowymi wstawkami) oraz dwa x1. Panel I/O nie został pokazany, na takie informacje, jak i szczegóły dotyczące zastosowanych kodeków dźwiękowych i kontrolerów sieciowych przyjdzie nam poczekać do premiery. Decydujące i tak będą jednak sklepowe ceny.

Źródło: VideoCardz, momomo_us@Twitter,