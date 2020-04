MSI MEG, MPG i PRO Z490 - płyty główne dla nowych procesorów

W najbliższych tygodniach czeka nas premiera nowych procesorów Intel Core 10. generacji, które przyniosą nam m.in. jeszcze wyższe taktowania, dodatkowe dwa rdzenie w najmocniejszych modelach, jak również... konieczność zakupu nowej płyty z gniazdem LGA 1200. Powoli do sieci wyciekają nowe konstrukcje popularnych producentów, w tym od MSI. Niedawno pisaliśmy o zaskakująco wysokich cenach nadchodzących płyt Tajwańczyków, a teraz dysponujemy już pierwszymi zdjęciami kilku jednostek dla Comet Lake'ów. Choć na pierwszy rzut oka prezentują się one całkiem porządnie i elegancko, to jednak chyba nic nie tłumaczy ich bardzo wysokich cen - mowa tutaj o jednostkach w cenie od 200 euro, które przecież obsłużą najwyżej dwie generacje procesorów.

Ogólne wyposażenie płyt głównych nie różni się zbyt wiele od modeli z chipsetem Z390, ale mimo to ceny konstrukcji z Z490 zaczynają się od 200 euro, a kończą na 960 euro...

Zacznijmy od płyty głównej MSI MEG Z490 GODLIKE, który - jak można się domyślić po nazwie - będzie absolutnie topową konstrukcją. Mamy tutaj bardzo bogate wyposażenie - na pokładzie widać m.in. trzy złącza PCI-Express x16, sześć portów SATA, trzy sloty M.2 z adapterem M.2 Xpander-Z Gen 4, jak również wyświetlacz OLED do monitorowania niektórych parametrów. Z tyłu mamy zaś m.in. dwa porty Thunderbolt 3, karty sieciowe 10G LAN i 2.5G LAN czy bezprzewodową Wi-Fi 6. Całość rzecz jasna jest świetnie wykonana, nie brakuje też podświetlenia LED RGB. Warto zwrócić uwagę na mocarną sekcję zasilania 16+1+1 (90 A), ale jej obecności nie ma się co dziwić - płyta w końcu ma współpracować z procesorami pobierającymi tyle prądu, co nie jedna gamingowa karta graficzna... Według wstępnych przecieków MEG Z490 GODLIKE ma kosztować, aż 960 euro.

Pozostałe modele MSI z chipsetem Z490 wydają się być bardziej przystępne dla zwykłych zjadaczy chleba. To płyty MPG Z490M Gaming Edge WiFi, MPG Z490 Gaming Plus oraz Z490-A PRO. Pierwsza z wymienionych to pierwsza płyta główna z nowym układem logiki wykonana w formacie Mini-ATX, która jednak i tak oferuje bogate wyposażenie - mamy tutaj po dwa złącza PCI-Express x1 i PCI-Express x16, cztery gniazda SATA i dwa M.2. Nie brakuje też radiatorów, a całość prezentuje się bardzo dobrze. Z tyłu znajduje się m.in. sześć portów USB, wyjścia HDMI i DisplayPort, jak również karta Wi-Fi 6. Przewidywana cena tego modelu to 250 euro. Kolejna płyta główna, MSI MPG Z490 Gaming Plus wydaje się być dobrą propozycją dla graczy bez specjalnych wymagań - na pierwszy rzut oka nie brakuje tutaj żadnego złącza, wygląd jak i jakość wykonania stoją na wysokim poziomie. Cena? 210 euro. Najtańszą, ale wcale nie gorszą od reszty nadchodzących konstrukcji ma być MSI Z490-A PRO, która cechuje się mniej efekciarskim designem i wyceniona została na 200 euro. Jak więc widać, nie jest tanio, a przecież ogólne wyposażenie płyt głównych nie różni się zbyt wiele od modeli z chipsetem Z390...

