Intel Comet Lake-S - W sieci pojawiły się pierwsze testy procesorów

Wczoraj na rynku debiutowały procesory 10. generacji od Intela w postaci rodziny Comet Lake-H, które dedykowane są laptopom. Jednak zdecydowanie więcej użytkowników czeka na serie Intel Comet Lake-S mającą trafić do komputerów stacjonarnych, a w internecie pojawiły się ich pierwsze testy wydajności. Na warsztat wzięte zostały aż cztery różne jednostki, a dokładniej Intel Core i5-10400, i5-10500, i5-10600K oraz i7-10700. Warto jednak zaznaczyć, że dwie z nich to próbki inżynieryjne. Mimo wszystko skok wydajności względem poprzedniej generacji jest naprawdę spory, obkupione to jednak zostało naprawdę dużym poborem mocy. Zwłaszcza, gdy spojrzy się na konkurencyjne procesory AMD Ryzen 3000.

Procesory Intel Comet Lake-S są wydajniejsze o około 27% do 37% względem swoich odpowiedników z rodziny Intel Coffee Lake.

Zagraniczna redakcja HKEPC opublikowała na swojej stronie pierwsze testy wydajności nadciągających procesorów Intel Comet Lake-H dla komputerów stacjonarnych. Chińczycy przetestowali cztery różne jednostki, czyli 6-rdzeniowe i 12-wątkowe, Core i5-10400, Core i5-10500 ES oraz odblokowany Core i5-10600K ES i 8-rdzeniowy oraz 16-wątkowy Core i7-10700. Sparowane one zostały z płytą OEM z chipsetem Intel B460 od Della, pamięciami RAM DDR4 ZADAK Spark 4133 MHz 2 x 8 GB (acz pracowały one z zegarem 2666 MHz) oraz kartą graficzną AMD Radeon RX 5700 XT, całość pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 (1909).

Omawiane procesory zestawiono z najnowszymi, konkurencyjnymi jednostkami AMD Ryzen 7 3700X oraz Ryzen 5 3600X ale również z modelami od Intela z poprzednich generacji, czyli Intel Core i5-9600K, Core i7-8700K, i7-9700K oraz i9-9900K. Na programy testowe wybrano Cinebench R15, Cinebench R20, benchmark wbudowany w program CPU-Z oraz scenariusze Time Spy i Fire Extreme w 3DMarku. Dokładne wyniki widoczne są na poszczególnych wykresach na samym dole tekstu. Warto jednak zaznaczyć, że testowany egzemplarz Intel Core i7-10700 pracował z zegarem o 100 MHz niższym, od tego jakim dysponować ma sklepowa wersja. Tym samym finalna wydajność powinna być nieco wyższa.



Intel Core i5-10500 ES po lewej stronie oraz Intel Core i5-10600K ES po prawej



Intel Core i5-10400 po lewej stronie oraz Intel Core i7-10700 po prawej

W przypadku testu w programie Cinebench R15 procesor Intel Core i7-10700 wypada o 37% lepiej od Core i7-9700K, zaś Core i5-10600K wypada o 33% lepiej od Core i5-9600K. Jednak konkurencyjny AMD Ryzen 7 3700X wypada lepiej od obu z wymienionych, zaś Ryzen 5 3600X wypada lepiej od drugiego z wymienionych. Nieco inaczej wygląda to w przypadku Cinebench R20 gdzie Intel Core i7-10700 notuje co prawda nadal o 37% lepsze wyniki od Core i7-9700K, acz Core i5-10600K jest już lepszy "tylko" o 27% od Core i5-9600K. Tutaj jednak i7 od Niebieskich pokonuje mocniejszego Ryzena, acz słabszy nadal wygrywa ze słabszą propozycją Intela. Warto jednak odnotować, że pobór mocy nowych procesorów od Niebieskich jest bardzo wysoki - Intel Core i7-10700 pobiera 176 W, podczas gdy AMD Ryzen 7 3700X "zjada" tylko 91 W. Pytanie czy to kwestia posiadanych przez Chińczyków próbek inżynieryjnych, czy takie wyniki będą też normą dla wersji sklepowych? Pozostaje trzymać kciuki by była to pierwsza z opcji.

Źródło: HKEPC