ASUS ROG Strix SQ7 – oficjalna specyfikacja pierwszego nośnika SSD M.2 Tajwańczyków. Potwierdziło się sporo domysłów

Przed miesiącem na tajwańskim facebookowym profilu ASUSa, pojawiła się grafika sugerująca, że producent niebawem zaprezentuje swój pierwszy nośnik SSD M.2. Jeśli chodzi o pamięć masową, to dotąd ASUS miał w swoim portfolio zaledwie obudowę do nośników w formacie M.2. Nic więc dziwnego, że z niecierpliwością wyczekiwaliśmy, czym uraczy nas ów producent. Zwłaszcza że w kuluarach rozprawiało się o iście topowej specyfikacji. Tak się składa, że właśnie ją poznaliśmy. Niestety ASUS "zapomniał" przy tym podać cen oraz okna czasowego, w którym "dyski" pojawią się na sklepowych półkach.

Na stronie marki ASUS pojawiły się najważniejsze elementy specyfikacji nośnika ROG Strix SQ7. Niestety cen wciąż nie znamy...

Kilka z domysłów, które snuto przed miesiącem faktycznie się sprawdziło. Nośnik rzeczywiście bazuje bowiem na 12 nm kontrolerze Phison E18. Podejrzewano także, że całość będzie pracować na 176-wartwowych pamięciach NAND marki Micron. ASUS nie podał co prawda szczegółów, jednak ze zdjęć konstrukcji (numer modelu pamięci flash) można zidentyfikować, że są to 176-warstwowe kości TLC Microna. Dla uściślenia (jeśli jeszcze nie zauważyliście po grafikach), ROG Strix SQ7 to konstrukcja SSD M.2, wykorzystująca interfejs NVMe PCIe Gen4x4.

Póki co ASUS przedstawił tylko 1-terabajtowy wariant, który cechować się ma prędkością zapisu i odczytu sekwencyjnego na poziomie odpowiednio 6000 MB/s oraz 7000 MB/s. Niestety, producent nie wspomina nic o parametrze IOPS czy o wydajności losowej, choć nadmienia o nieokreślenie "dużej" pamięci podręcznej SLC. Inne funkcje nadchodzącego nośnika obejmują standard TGC Opal i 256-bitowe szyfrowanie AES. Całość mierzy 80 x 22 x 3,5 mm i "dogada" się zarówno z PlayStation 5 jak i z pecetami. W tym drugim przypadku nośnik otrzyma także wsparcie oprogramowania ROG SSD Dashboard (screeny poniżej), w którym będziemy mogli nadzorować temperaturę czy ogólny stan urządzenia. "Dysk" objęto 5-letnią gwarancją.

Źródło: ASUS