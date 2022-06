ASUS Prime AP201 – minimalistyczne obudowy MicroATX w dwóch wersjach kolorystycznych

ASUS zaprezentował właśnie obudowy Prime AP201. Są to konstrukcje o minimalistycznym wzornictwie, które zostały zaprojektowane z myślą o kompatybilności oraz wygodzie. Bo choć Prime AP201 ma kompaktowe rozmiary, to oferuje wsparcie dla całkiem sporych radiatorów, kart graficznych czy zasilaczy. A wszystko na bazie 33-litrowej przestrzeni. Nowa propozycja marki ASUS pojawi się w pierwszych sklepach (choć jeszcze nie wiadomo, czy w polskich również), w sierpniu tego roku. Należy spodziewać się cen w okolicach stu euro. Przy zakupie, do wyboru będziemy mieli czarną oraz białą wersję kolorystyczną. Niestety dokładnych wymiarów jeszcze nie zdradzono.

ASUS Prime AP201 to niewielka obudowa typu MicroATX o całkiem niezłych możliwościach i równie estetycznym wyglądzie.

ASUS Prime AP201 obsłuży zasilacze do 180 mm długości, a także karty graficzne o długości do 338 mm. Dobrą wiadomość mamy także dla tych użytkowników, którzy chcieliby tu zainstalować chłodnicę od AIO. Górny panel pomieści mianowicie radiatory do 360 mm, co pozwoli na montaż wydajnych wersji z trzema wentylatorami. Jeśli chcemy, zmieścimy tu także dwa wentylatory 120-mm na spodzie oraz jeden 120-mm wentylator na tyle (jest on zresztą dołączony do zestawu). Producent informuje także o możliwie szybkim i prostym montażu wspomnianych podzespołów.

Obudowa cechuje się mianowicie bocznymi panelami z mechanizmem zatrzaskowym, zaś pod prawym panelem znajdziemy dedykowaną szczelinę o głębokości 32 mm do prowadzenia przewodów. Na czterech ściankach obudowy (boki, góra i front) zastosowano metalową siatkę, która powinna zapewnić niezły przepływ powietrza. Siatkę, ale już tekstylną oraz w formie wysuwanego filtra przeciwkurzowego, znajdziemy także na spodzie obudowy. Panel I/O zdecydowano się umieścić na froncie, a obok przycisku Power znajdziemy jeszcze oddzielne złącza audio (dla mikrofonu i słuchawek), dwa porty USB 3.2 oraz jeden USB-C.

