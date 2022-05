ASUS ROG Phone 6 - znamy już wygląd i specyfikację nowego smartfona dla graczy. Zapowiada się bezkompromisowa wydajność

Qualcomm zaprezentował niedawno swój nowy flagowy procesor dla urządzeń mobilnych o nazwie Snapdragon 8+ Gen 1. Trzeba przyznać, że producent dosyć szybko w tym roku odświeżył swój topowy produkt, jednak miał ku temu dobre powody. Po pierwsze, model 8 Gen 1 mimo rewolucji w oznaczeniu wcale nie zagwarantował znaczącego przyrostu wydajności. Po drugie, układ ten mocno drenował baterię. Model z plusem powinien być więc lepszy pod każdym względem. Jednym z pierwszych smartfonów z nowym SoC ma być ASUS ROG Phone 6, który właśnie wyciekł do sieci w całej okazałości. Jakby tego było, urządzenie zostało już przetestowane w AnTuTu, więc można powiedzieć, że wiemy o nim właściwie wszystko co najważniejsze.

Screen z programu AnTuTu zdradza nam, że ASUS ROG Phone 6 bazuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Poza tym możemy liczyć na aż 18 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1.

Jak widzimy na załączonych zdjęciach, ASUS ROG Phone 6 prezentuje się jak... typowy smartfon dla graczy. Mamy do czynienia z dużą, niezbyt poręczną konstrukcją, wieloma efektownymi ozdobami i czarnym panelem, w którym najpewniej mieści się niesprecyzowany aparat fotograficzny. Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących ekranu, choć spodziewamy się, że to niemal 7-calowy panel AMOLED o odświeżaniu 120 Hz lub 144 Hz. Teraz możemy za to w pełni skupić się na "bebechach", które bez wątpienia powinny spełnić oczekiwania.

Co tu dużo mówić - nowy ROG Phone zapowiada się na jednego z najwydajniejszych smartfonów na rynku. Nie będzie to jednak urządzenie dla każdego, co sugeruje już sama obudowa. Data premiery jest nieznana, ale z pewnością nie będziemy musieli na nią długo czekać.

Źródło: Weibo, Notebookcheck