ASUS ROG Phone 3 - pełna specyfikacja smartfona dla graczy

Gamingowy telefon ASUS ROG Phone 3 to sprzęt, na który czekają fani mobilnego grania. Smartfon będący kolejną już odsłoną serii Republic Of Gamers pojawił się w bazie TENAA, czyli na chińskiej stronie z certyfikacjami. Dostępne tam informacje pozwalają nam zapoznać się z teoretycznie kompletną specyfikacją techniczną smartfona. Urządzenie zapowiada się na prawdziwie grową bestię, choć należy zaznaczyć, że ASUS ROG Phone 3 wystąpi w trzech różnych odsłonach. Tylko jedna z nich otrzyma 16 GB LPDDR5 RAM oraz 512 GB pamięci UFS 3. Oczywiście nie zabrakło tutaj modemu 5G, który zapewni stabilność i szybkość smartfonowych rozgrywek odbywających się w sieci.

ASUS ROG Phone 3 pojawił się w bazie TENAA, dzięki czemu poznaliśmy jego pełną specyfikację techniczną. Sprawdźmy, co drzemie w środku.



fot. ASUS ROG

Urządzenie, przynajmniej w myśl danych z TENAAA, zadebiutuje na rynku w jednym słusznym kolorze, czyli czarny. Jak sądzę, pojawią się tu jednak wstawki, które uatrakcyjnia wygląd urządzenia. Za obraz, który w przypadku graczy jest szczególnie istotny, odpowie 6,59-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2340 x 1080 pix. Co ciekawe, ASUS ROG Phone 3 będzie pozbawiony notcha oraz innych wcięć ekranowych. Za wydajność odpowie sztandarowy układ Qulacomma, model Snapdragon 865 z rdzeniami Kryo 585 oraz 385. Szczegóły znajdziecie w tabelce na dole wpisu. Istotne dla graczy będą z pewnością obecność grafiki Adreno 650 oraz nawet 16 GB pamięci RAM. Niestety, tylko w najmocniejszej wersji. Sprzęt pojawi się dodatkowo w opcji z 8 i 12 GB RAM.

Zdjęcia wykonane potrójny aparatem głównym z matrycami o rozdzielczości 64 Mpix, 14 Mpix oraz kamerką do selfie zapiszemy na 128 GB lub 256 GB pamięci na dane użytkownika. W grę wchodzi również opcja z 512 GB UFS 3, ale to nie jest jeszcze niczym pewnym. Nie musicie martwić się za to o akumulator, gdyż ten otrzyma pojemność 6000 mAh i naładujecie go mocą 30 W przy użyciu złącza USB-C. Za zabezpieczenie danych zadba czytnik linii papilarnych pod ekranem. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką ROG UI. Martwi mnie jedynie brak gniazda audio Jack 3,5 mm.

Asus ROG Phone 3 Wyświetlacz 6,59-cala, AMOLEd

2340 x 1080p

Brak Notcha Procesor Qualcomm Snapdragon 865

1x Kryo 585, Cortex A77

3x Kryo 585, Cortex A77

4x Kryo 385, Cortex A55 Pamięć na dane 128, 256, 512 GB (UFS 3) Pamięć RAM 8 GB, 12 GB, 16 GB (LPDDR5) Bateria 6000 mAh

Szybkie ładowanie 30 W Aparat główny 64 Mpix

12 Mpix Aparat przedni 0 Wymiary 171,2 x 78 x 9,85 mm Waga 240 g Kolory Bright Black Inne Android 10, NFC, Bluetooth 5, USB-C, 5G Cena -

Źródło: XDA-Developers