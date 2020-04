ASUS ProArt StudioBook One z Quadro RTX 6000 wchodzi na rynek

Oferta NVIDII jeśli chodzi o mobilne układy graficzne z rodziny Turing jest bardzo obszerna. Mamy bowiem karty GeForce RTX 20x0 (SUPER) wraz z energooszczędnymi wariantami Max-Q Design, a także profesjonalne układy Quadro RTX, również z wariantami energooszczędnymi Max-Q. Podczas ubiegłorocznych targów IFA w Berlinie NVIDIA wspólnie z firmą ASUS zaprezentowali notebooka ASUS ProArt Studiobook One, który jako pierwszy (i na razie jedyny) laptop posiada wbudowany układ graficzny NVIDIA Quadro RTX 6000 o mocy obliczeniowej nie spotykanej w żadnym innym przenośnym komputerze. Po targach o urządzeniu zrobiło się jednak cicho. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że ASUS ProArt Studiobook One ostatecznie wejdzie do sprzedaży. W USA pojawiły się bowiem pierwsze oferty na to urządzenie, dzięki czemu poznaliśmy cenę laptopa.

ASUS ProArt Studiobook One został wyceniony w USA na kwotę 9999 dolarów. Ponad połowa tej kwoty przypada jednak na układ graficzny NVIDIA Quadro RTX 6000 z 24 GB pamięci VRAM GDDR6.

Jak z pewnością pamiętacie, dotychczas żaden laptop, czy to gamingowy czy stacja robocza, nie otrzymały tak dużego chipu graficznego jaki zastosowano w modelu ASUS ProArt Studiobook One. Turing TU102 w końcu zajmuje naprawdę sporą powierzchnię 754 mm² i upchnięcie takiej mocy graniczyło wręcz z cudem. W końcu mówimy tutaj o rdzeniu, który napędza m.in. GeForce RTX 2080 Ti, TITAN RTX, Quadro RTX 6000 oraz Quadro RTX 8000 - najwydajniejsze karty graficzne przeznaczone do gier oraz profesjonalnych zastosowań. NVIDIA postanowiła wprowadzić układ Quadro RTX 6000 w wersji mobilnej, jednak jak na razie współpraca została zacieśniona z firmą ASUS, w wyniku której tajwański producent najpierw zaprezentował, a teraz pomału wprowadza do sprzedaży mobilną stację roboczą ProArt Studiobook One.

Specyfikacja Quadro RTX 3000 Quadro RTX 4000 Max-Q Quadro RTX 4000 Quadro RTX 5000 Max-Q Quadro RTX 5000 Quadro RTX 6000 Rodzina GPU Turing TU106 Turing TU106 Turing TU106 Turing TU104 Turing TU104 Turing TU102 Litografia 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm Powierzchnia rdzenia 445 mm² 445 mm² 445 mm² 545 mm² 545 mm² 754 mm² Ilość tranzystorów 10,8 mld 10,8 mld 10,8 mld 13,6 mld 13,6 mld 18,6 mld CUDA 1920 2304 2304 3072 3072 4608 ROP 120 144 144 192 192 288 TMU 48 64 64 64 64 96 Tensor Cores 240 288 288 384 384 576 RT Cores 30 36 36 48 48 72 Taktowanie rdzenia 945 MHz 780/900 MHz 1350 MHz 600/765/930 MHz 1035/1350 MHz ? Taktowanie GPU Boost 4.0 1380 MHz 1380/1440 MHz 1770 MHz 1350/1395/1455 MHz 1545/1770 MHz ? Pamięć 6144 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 16384 MB GDDR6 16384 MB GDDR6 24576 MB GDDR6 Taktowanie pamięci 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz Przepustowość 336 GB/s 448 GB/s 448 GB/s 448 GB/s 448 GB/s 672 GB/s TDP 80W 80/90 W 115W 80/90W 110/150W 250W

Sprzęt odznacza się również unikalnym projektem układu chłodzenia. Sprzęt został wyposażony w zupełnie nowy układ chłodzenia bazujący na dwóch wentylatorach oraz tytanowej komorze parowej. Wszystkie główne podzespoły wraz z tytanową komorą parową zostały umieszczone w części z ekranem. Mimo wszystko laptop nie jest urządzeniem hybrydowym i tutaj różni się od innych zwyczajnych notebooków. Akumulator został umieszczony w części z klawiaturą. Notebook zostanie wyposażony w procesor Intel Core i9-9980HK, doprawiony 64 GB pamięci RAM oraz 1 TB dyskiem SSD PCIe NVMe. Sprzęt ponadto wyposażono w 15,6" ekran Ultra HD 4K o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Bardzo ciekawie wygląda również zasilacz, który wygląda bardziej kompaktowo - ma on moc 300W. W urządzeniu nie zabraknie również zaawansowanego systemu Optimus służącego do przełączania się pomiędzy zintegrowanym i dedykowanym układem graficznym. Wbudowany akumulator będzie z kolei miał pojemność 90 Wh. Otrzymamy również trzy porty Thunderbolt 3 oraz system Windows 10 Professional. Sprzęt po kilku miesiącach od zapowiedzi zaczął pojawiać się w pierwszych amerykańskich sklepach, dzięki czemu poznaliśmy jego cenę. W USA za ASUS ProArt StudioBook One trzeba zapłacić 9999 dolarów, czyli około 42 tysiące złote bez podatku VAT. Jest to bardzo wysoka kwota, trzeba jednak pamiętać że ponad połowa tej sumy przypada na sam układ graficzny NVIDIA Quadro RTX 6000.

