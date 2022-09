Assassin's Creed Valhalla za kilka dni otrzyma solidną aktualizację z kolejnymi nowościami

Gra Assassin's Creed Valhalla zadebiutowała w 2020 roku i obecnie jest najdłużej i najmocniej wspieranym (przez Ubisoft) tytułem z tej serii. Otrzymaliśmy nie tylko trzy dodatki fabularne (w tym dwa będące częścią Przepustki Sezonowej: Gniew Druidów i Oblężenie Paryża; jeden będący największym fabularnym DLC - Świt Ragnaroku), ale również szereg mniejszych lub większych aktualizacji, często dodających za darmo nowe aktywności (jak Forgotten Saga). Już za kilka dni otrzymamy kolejną, solidną aktualizację.

Ubisoft potwierdził informację o aktualizacji 1.6.1 dla gry Assassin's Creed Valhalla. Wprowadzi ona nie tylko kolejne poprawki w samym tytule, ale również dwie nowości bez dodatkowych opłat. Pierwsza to kolejne zadania z Grobowcami Poległych w roli głównej. Są to nieco bardziej rozbudowane lokacje, oferujące przede wszystkim zagadki logiczne. Drugą nowością będzie kuźnia run, którą Eivor będzie mógł (mogła) wybudować w Kruczej Przystani. Jak sama nazwa wskazuje, w lokacji ten tworzone będą runy, które później wykorzystamy do ulepszania swojego wyposażenia (bronie, pancerz).

Potwierdzono przy okazji, że w terminie od 20 października do 10 listopada pojawi się kolejne cykliczne wydarzenie - podobnie jak rok temu mowa o festiwalu Oskoreia, w której wykonujemy zadania ściśle powiązane w festiwalem, a także słuchamy opowieści m.in. o Dzikim Gonie. Jeszcze w tym roku otrzymamy także ostatni fabularny dodatek (również za darmo), który zamknie historię Eivor(a). Ubisoft obecnie aktywnie przygotowuje kolejne tytuły z serii - Assassin's Creed Mirage ukaże się w 2023 roku, z kolei na 2025 rok wstępnie zaplanowano całkowicie next-genowe odsłony, które ukażą się w ramach platformy Infinity: Assassin's Creed: Codename Red (Feudalna Japonia) oraz Assassin's Creed: Codename Hex (prawdopodobnie XVI-wieczne Niemcy w okresie palenia czarownic na stosach).

Źródło: Ubisoft