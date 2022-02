Assassin's Creed Valhalla nie zwalnia kroku. Na horyzoncie m.in. obszerny dodatek oraz darmowy weekend w grze

Assassin's Creed Valhalla jest bez wątpienia największą produkcją z popularnej sagi Ubisoftu. Mimo, że od premiery minął ponad rok, to tytuł wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony graczy oraz wydawcy. Wikińska przygoda otrzymuje regularne aktualizacje, wprowadzające nowe rzeczy oraz większe dodatki. Od momentu premiery, Assassin's Creed Valhalla otrzymała już dwa solidne dodatki fabularne: Gniew Druidów oraz Oblężenie Paryża. Wkrótce natomiast doczekamy się premiery trzeciego i zdecydowanie największego z dotychczasowych dodatków. Ponadto Ubisoft zamierza zachęcić graczy, którzy jeszcze nie sięgnęli po Valhallę. Ogłoszono bowiem wprowadzenie darmowego okresu próbnego, który rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Ubisoft zamierza w dalszym ciągu mocno wspierać grę Assassin's Creed Valhalla. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że tytuł generuje znacznie lepsze przychody w porównaniu do AC: Odyssey. Już niedługo niezdecydowani będą mogli skorzystać z darmowego okresu próbnego.

Ubisoft już pochwalił się, że łączne przychody z Assassin's Creed Valhalla są o 70% większe w porównaniu do Assassin's Creed Odyssey w podobnym okresie czasu od momentu premiery. Samo zainteresowanie produkcją jest dużo większe, co tylko zachęca producenta do dalszego wspierania tytułu. Już 10 marca odbędzie się premiera dużego dodatku Dawn of Ragnarok, który ma zapewnić rozrywkę na przynajmniej 35 godzin. Już za kilka dni pojawi się także kolejna aktualizacja 1.5.0, która wprowadzi dalsze poprawki oraz nowości w grze.

Od 24 do 28 lutego będzie trwał darmowy okres próbny (okres od czwartku do poniedziałku, jednak dokładnych godzin jeszcze nie podano). W tym czasie będzie można sprawdzić produkcję zarówno na PC jak i konsolach. Spodziewamy się, że w tym okresie pojawią się także atrakcyjne rabaty na grę, jeśli zdecydujemy się kontynuować przygodę po okresie próbnym. Nie wiemy czy w tym roku pojawi się kolejna duża produkcja z serii. Na chwilę obecną nie milkną echa informacji na temat nieco mniejszej gry - Assassin's Creed Rift - która będzie nastawiona na skradankową mechanikę gry. W tytule wcielimy się z Basima (poznaliśmy go w Valhalli), jednak sama akcja rozegra się przed wydarzeniami, w których centralną postacią był Eivor.

Źródło: Ubisoft