Apple Watch 10 - premiera smukłych smartwatchy, które otrzymały nowe zakrzywione ekrany OLED i tytanowe wersje

Jak co roku, we wrześniu firma z Cupertino zaprezentowała nową serię inteligentnych zegarków Apple Watch. Choć wielu entuzjastów technologii oczekiwało rewolucji, w tym zmiany formy ekranu z zakrzywionej na płaską, to niestety otrzymaliśmy jedynie ewolucję dotychczasowego designu. Mimo braku drastycznych zmian w wyglądzie, wprowadzono pewne ulepszenia, które mogą zachęcić użytkowników starszych modeli do przesiadki na nowsze wersje.

Apple Watch Series 10 zadebiutował, wprowadzając kilka nowości, choć w niezmienionej formie. Zegarki otrzymały m.in. nowe chipy SiP S10, większe i zaokrąglone ekrany OLED, cieńsze korpusy oraz funkcje bazujące na AI.

Apple Watch 10 otrzymały nowe, cieńsze korpusy wykonane z aluminium oraz tytanu klasy lotniczej, który zastępuje tradycyjne stalowe wersje. Nowe modele są o 10% cieńsze niż zegarki poprzedniej generacji, osiągając grubość 9,7 mm. Smartwatche zostały również wyposażone w większe, zakrzywione ekrany OLED z cieńszymi ramkami. Wyświetlacze te oferują o 40% większą jasność w porównaniu do poprzedników. Mniejsze wersje mają kopertę w rozmiarze 42 mm, a większe w 46 mm. Ulepszono także tryb Always On Display, który odświeża się teraz z częstotliwością 1 Hz, co umożliwiło danie widocznej wskazówki sekundowej. Przeprojektowano wbudowany głośnik, który jest o 30% mniejszy, a jednocześnie umożliwia odtwarzanie muzyki, co daje możliwość korzystania z zegarka jako głośnika na nadgarstku.

Apple Watch 10 wyposażono w nowe chipy SiP S10, które posiadają 4-rdzeniowy silnik Neural Engine, co umożliwia korzystanie z asystenta Siri bez potrzeby połączenia z iPhonem oraz obsługę aplikacji wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji, takich jak tłumacz w czasie rzeczywistym. Ulepszeniu uległy także funkcje wykrywania upadków i wypadków. Przyspieszono ładowanie smartwatchy, teraz 30-minutowe ładowanie zapewnia 80% naładowania baterii. Do nowości zaprezentowanych wcześniej na Apple WWDC 2024, dodano certyfikowaną medycznie funkcję wykrywania bezdechu sennego. W nowym systemie watchOS 11 pojawiły się również aplikacje Ocean+ i The Depth. Ocean+ dostarcza informacji o lokalizacjach do uprawiania sportów wodnych i śledzi nasze wyniki, natomiast The Depth monitoruje głębokość, temperaturę wody oraz przebyte dystanse, informując również o zejściu z wyznaczonego kursu.

Wprowadzono także nową, czarną wersję kolorystyczną Apple Watch Ultra 2, która jest dostępna z nową tytanową bransoletą, wykorzystującą nowy, bardziej tradycyjny zaczep. Od strony software'u dodano obsługę map offline. Ten wariant został wyceniony w Polsce na 3999 zł z VAT. Jeśli chodzi o Apple Watch 10, dostępne będą w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej i złotej. Mniejsze, aluminiowe modele kosztują 1999 zł, a większe wersje 2199 zł. Tytanowe edycje są dostępne w cenie 3499 zł za model 42 mm oraz 3799 zł za wersję 46 mm. Zamówienia przedpremierowe można składać już teraz, a dostępność nowych smartwatchy przewidziano na 20 września 2024 roku.

Źródło: Apple