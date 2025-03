Apple iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max - Nowa rodzina smartfonów oraz dodatkowe akcesoria

Zbliża się czas, który od lat elektryzuje miłośników technologii – premiery nowych flagowych modeli Apple. Jesień zapowiada się szczególnie ekscytująco, gdyż pojawią się nie tylko nowe iPhone’y, ale także zaktualizowane modele innych urządzeń Apple. Choć na ten moment wiele informacji pozostaje w sferze spekulacji i niepotwierdzonych przecieków, przyjrzyjmy się najnowszym przewidywaniom, aby dowiedzieć się, co nowego może przynieść seria iPhone 16 oraz inne zapowiadane urządzenia.

Nowy smartfon Apple – iPhone 16 i iPhone 16 Plus

Premiera iPhone 16 zapowiada się interesująco, choć według przecieków nie zrewolucjonizuje rynku. Można przypuszczać, że modele iPhone 16 oraz iPhone 16 Plus zachowają dotychczasowy wygląd, tak charakterystyczny dla marki, lecz zyskają nową, pionową konfigurację obiektywów. Według spekulacji, ta zmiana miałaby na celu poprawę jakości wideo przestrzennego, co może być szczególnie istotne dla użytkowników korzystających z headsetu Apple Vision Pro. Dzięki temu doświadczenie użytkownika mogłoby zostać wzbogacone o nową jakość wideo, zapewniając lepsze wrażenia z rozszerzonej rzeczywistości.

Modele Pro – telefony iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max

Najwięcej zmian, według przecieków, czeka na użytkowników modeli iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max. Oczekuje się, że w obu modelach pojawią się większe ekrany: 6,27 cala w iPhone 16 Pro oraz 6,85 cala w iPhone 16 Pro Max. Większe ekrany miałyby przyczynić się do bardziej immersyjnego korzystania z urządzeń. Spekuluje się także o wprowadzeniu nowego przycisku zdjęć, który miałby usprawnić dostęp do funkcji aparatu, co z pewnością ucieszyłoby entuzjastów fotografii.

Jakie parametry mogą mieć nowe telefony Apple?

W zakresie wydajności, mówi się, że wszystkie modele iPhone 16 będą wyposażone w nowy chip A18, co miałoby zwiększyć moc przetwarzania oraz wspierać najnowsze oprogramowanie Apple. Nowy smartfon Apple w wersjach Pro, według przewidywań, pojawi się również z ulepszonymi aparatami: nowym 48-megapikselowym obiektywem ultraszerokokątnym oraz ulepszonym teleobiektywem z 5-krotnym zoomem optycznym. Nowe technologie mogłyby zapewnić lepszą jakość zdjęć i wideo, zwłaszcza w trudnych warunkach oświetleniowych.

Premiera serii iPhone 16, według spekulacji, ma odbyć się około 10 września. Ceny nowych modeli mogą być zbliżone do dotychczasowych, z podstawowym iPhone 16 zaczynającym się od około 799 dolarów, a wyższe modele mogą kosztować do 1699 dolarów, w zależności od pamięci i funkcji. Standardem ma pozostać czytnik linii papilarnych, duża pojemność baterii oraz zaawansowany system operacyjny.

Inne produkty Apple, na które warto zwrócić uwagę

Branżowe kręgi spekulują również na temat premiery Apple Watch Series 10. Przewiduje się, że najmniejszy model zegarka może zwiększyć rozmiar z 41 mm do 45 mm, a większy z 45 mm do 49 mm. Wprowadzenie nowego, cieńszego designu obudowy miałoby zrekompensować zmiany rozmiaru. Oczekuje się, że zegarek zostanie wyposażony w nowy chip S10, co mogłoby rozszerzyć funkcje sztucznej inteligencji, a także nowe sensory zdrowia, choć ich gotowość na premierę nie jest jeszcze pewna. Możliwe jest także wprowadzenie ulepszonego wyświetlacza OLED. Premiera zegarka planowana jest na początek lub połowę września.

Sprawdź, czym może zaskoczyć marka Apple

W drugiej połowie 2024 roku Apple ma, według przecieków, w planach szereg ekscytujących premier. Możemy się spodziewać nie tylko nowych modeli iPhone’ów i Apple Watch, ale także możliwych premier nowych komputerów Mac oraz słuchawek AirPods.

Oczekiwane są dwa modele AirPods 4 – tańszy i bardziej premium, z etui ładującym USB-C i zaktualizowanym designem. Redukcja szumów miałaby być dostępna tylko w wersji premium.

Po czterech latach od debiutu AirPods Max 2 mogłyby otrzymać aktualizację z przejściem z ładowania przez Lightning na USB-C oraz nowe funkcje, takie jak adaptacyjny dźwięk i rozpoznawanie rozmów.

Nowe modele MacBooków Pro z układami M4, M4 Pro i M4 Max mogą zadebiutować tej jesieni. Podobnie Mac mini i iMac mogłyby otrzymać układ M4 pod koniec 2024 roku lub na początku 2025 roku.

Nowy model podstawowego iPada oraz iPad mini 7 mogą również zadebiutować, z ulepszonymi układami i przeprojektowanym chipem w przypadku iPad mini.

Premiery najnowszych urządzeń Apple na jesień 2024 roku zapowiadają się pełne innowacji i udoskonaleń. Choć nowe iPhone’y i inne urządzenia mogą nie przynieść rewolucyjnych zmian, to według spekulacji, wprowadzą szereg usprawnień, które z pewnością przyciągną uwagę fanów marki. Warto śledzić nadchodzące wydarzenia, aby być na bieżąco z najnowszymi technologiami i innowacjami od Apple.

Źródło: Euro