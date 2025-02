Apple TV wychodzi poza system iOS i konsole od Microsoftu i Sony. Aplikacja po latach trafiła także na Androida

Usługa Apple TV+ zadebiutowała na rynku na początku listopada 2019 roku. Przez te wszystkie lata można było z niej skorzystać poprzez stronę internetową lub aplikację dla urządzeń od tej firmy. Dostępna była również odsłona na telewizory z systemem Android TV, jednak posiadacze smartfonów i tabletów z Androidem musieli obejść się smakiem. Apple w końcu postanowiło zmienić tę sytuację: aplikacja Apple TV oficjalnie zawitała do mobilnego Androida.

Po wielu latach aplikacja Apple TV pojawiła się w Sklepie Google Play - tym razem w wersji dla smartfonów i tabletów z Androidem. Wszyscy posiadacze tych sprzętów mogą już więc bez problemu skorzystać z usługi Apple TV+.

Usługa Apple TV+ dostępna jest w cenie 34,99 zł miesięcznie, natomiast można ją wypróbować za darmo przez 7 dni. Aktualnie oferuje dostęp do wielu produkcji oryginalnych, a przy tym ma sporą bazę filmów i seriali - choć z pewnością nie jest to poziom Netflixa. Spośród wszystkich materiałów warto wymienić Sekretne życie zwierząt, czy też Rok, który odmienił świat. Aplikacja Apple TV pozwoli nam również skorzystać z usługi MLS Season Pass (transmisje i materiały ze świata sportu), choć akurat ta do najtańszych nie należy: 69,99 zł miesięcznie i 449 zł rocznie).

W ramach pakietu Apple TV+ możemy także skorzystać z programu Sunday Night Soccer - jak podaje Apple, są to "cotygodniowe indywidualne mecze emitowane w godzinach największej oglądalności z najciekawszymi rozgrywkami ligi MLS". Sama aplikacja funkcjonuje naprawdę sprawnie i nie zauważyłem żadnych problemów podczas korzystania z niej. Dodatkowo oferuje nam funkcję obraz w obrazie, więc możemy nadal oglądać konkretny serial lub film nawet po wyjściu z niej. Apple TV możemy pobrać pod tym adresem.

Źródło: Apple