Apple ogłosiło wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025. Nigdy nie były aż tak dobre

Wśród ekspertów branżowych nie brakuje głosów, że Apple nie jest już tak innowacyjną firmą, jak przed laty. Póki co wyniki finansowe firmy pokazują jednak, że obecne podejście sprawdza się znakomicie. Apple ma za sobą kolejny rekordowy kwartał i nic nie wskazuje na to, żeby trend ten miał się w najbliższym czasie odwrócić. Głównym motorem napędowym dla dobrych wyników firmy z Cupertino jest niezmiennie sprzedaż iPhone’ów, a także usług cyfrowych.

Apple ma za sobą rekordowy kwartał. Spółka wypracowała ponad 124 mld dolarów przychodu, co przekłada się na blisko 36,5 mld dolarów zysku netto. Smartfony iPhone wciąż mają bardzo silną pozycję rynkową.

Apple opublikowało właśnie wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025 (zakończony 28 grudnia 2024 roku). W okresie tym udało jej się wypracować przychody sięgające 124,30 mld dolarów, co jest wynikiem o około 5 mld lepszym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku fiskalnego. Przełożyło się to na 36,33 mld dolarów zysku netto, czyli kwotę o około 2,5 mld dolarów wyższą niż w Q1 FY2024. Mowa zatem tutaj o rekordowym kwartale w dotychczasowej historii Apple, co z pewnością skutecznie odpiera zarzuty krytyków obecnej polityki firmy. Okazuje się, że na wyniki spółki niewielki wpływ ma fakt, że przespała ona idealny moment na wejście do segmentu sztucznej inteligencji.

Q1 FY2025 Q1 FY2024 Q4 FY2024 Przychody ze sprzedaży 124,30 mld USD 119,58 mld USD 94,93 mld USD Koszty operacyjne 15,44 mld USD 14,48 mld USD 14,29 mld USD Zysk operacyjny 42,83 mld USD 40,37 mld USD 29,59 mld USD Zysk netto 36,33 mld USD 33,92 mld USD 14,74 mld USD Zysk na akcję 2,40 USD 2,18 USD 0,97 USD

Q1 FY2025 Q1 FY2024 Q4 FY2024 iPhone 69,14 mld USD 69,70 mld USD 46,22 mld USD Mac 8,99 mld USD 7,78 mld USD 7,74 mld USD iPad 8,09 mld USD 7,02 mld USD 6,95 mld USD Wearables, Home and Accessories 11,75 mld USD 11,95 mld USD 9,04 mld USD Services 26,34 mld USD 23,12 mld USD 24,97 mld USD

Nie nastąpiła oczywiście też żadna rewolucja w strukturze przychodów Apple. Smartfony iPhone odpowiadają za około 56% omawianego rezultatu. W Q1 FY2025 segment ten wypracował 69,14 mld dolarów. Jest to nieco mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku (69,70 mld dolarów), ale fakt ten nie rzutuje negatywne na ogólne wyniki. Zauważalny wzrost odnotowano za to w segmencie iPad. W tym przypadku mowa o przychodach rzędu 8,09 mld dolarów, czyli sporo więcej niż przed rokiem (7,02 mld dolarów). Jest to oczywiście między innymi zasługa premiery tabletów iPad Pro z procesorem M4. Spore wzrosty pojawiły się też w segmencie Mac (8,99 mld dolarów kontra 7,78 mld dolarów), a także w przypadku usług Apple (26,34 mld dolarów kontra 23,12 mld dolarów).

Źródło: Apple