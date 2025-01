Oto Apple iPhone SE 4 w pełnej krasie. Tak prezentuje się nowy smartfon z iOS dla mało wymagających

Chyba nikt już dziś nie pamięta wrześniowej premiery iPhone'ów 16 (Pro). Ostatnie modele od Apple okazały się dosyć mało rewolucyjne, jednak nie oznacza to, że będziemy musieli czekać jeszcze wiele miesięcy, aż w ofercie giganta z Cupertino pojawi się coś ciekawego. Wydaje się, że już niebawem odbędzie się premiera stosunkowo budżetowego modelu iPhone SE 4 (znanego również jako iPhone 16E). Już dziś znamy jego ostateczny design.

O ile oznaczenie smartfona pozostaje jeszcze niepotwierdzone, to jednak możemy być w zasadzie pewni, że nowy model będzie czymś w rodzaju odchudzonego iPhone'a 16 / 15 / 14. Spodziewamy się, że pokładzie znajdzie się m.in. pojedynczy aparat główny 48 MP, procesor Apple A17 lub A18, 8 GB pamięci RAM, złącze USB-C czy przycisk akcji. Urządzenie najprawdopodobniej będzie mieć 6,1-calowy ekran OLED 60 Hz z wycięciem Dynamic Island. Poniżej znajduje się krótkie nagranie pokazujące dokładny design urządzenia. Trzeba przyznać, że nie pozostawia ono zbyt wiele pola dla wyobraźni.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR