Apple iPhone 15 - na chwilę przed premierą nowych smartfonów poznaliśmy specyfikację ich aparatów fotograficznych

Premiera nowych iPhone'ów zawsze jest wielkim wydarzeniem, jednak wydaje się, że debiut "piętnastek" jest szczególnie mocno wyczekiwany. Wszystko ze względu na uniwersalne złącze USB-C zastępujące Lightning, a także szereg pomniejszych zmian względem dotychczasowych modeli. Najnowsze wieści w sprawie nadchodzących iPhone'ów 15, dotyczące układów fotograficznych tylko potwierdzają, że będą to naprawdę ciekawe urządzenia.

Do sieci przedostały się nieoficjalne, ale wiarygodne informacje na temat jednostek fotograficznych w smartfona Apple iPhone 15.

Zacznijmy od aparatu głównego w modelach Apple iPhone 15 i iPhone 15 Plus. Zamiast jednostki 12 MP otrzymamy sensor orozdzielczości 48 MP ze światłem f/1.6. Co jednak ciekawe, nie będzie to czujnik znany z modelu iPhone 14 Pro, a całkiem inna jednostka od Sony, która ma dostarczać przede wszystkim lepszych zdjęć w trudniejszych warunkach oświetleniowych. W roli drugiego aparatu pojawi się z kolei obiektyw ultraszerokokątny 12 MP ze światłem f/2.4. W przypadku modelu iPhone 15 Pro możemy spodziewać się natomiast jednostki 48 MP, a więc tej samej, która obecna jest w smartfonie Phone 14 Pro (Sony IMX803 1/1.3″, f/1.8).

Upgrade zaliczyć ma tu jednak moduł ultraszerokokątny oraz teleobiektyw, choć (nie)stety wyłącznie pod kątem oprogramowania. Źródła donoszą bowiem o tym, że będą to ponownie zeszłoroczne sensory, odpowiednio 13,4 MP, f/2.2 oraz 12,7 MP, f/2.8. Jeśli zaś chodzi o model najwyższy, a więc iPhone 15 Pro Max, to Apple ma wykorzystać ten sam aparat główny i ultraszerokokątny, stawiając na zupełnie nowy, zarezerwowany właśnie wyłącznie dla Pro Max teleobiektyw z zoomem peryskopowym (12,7 MP, f/2,8, 85 mm, 1/1,9”). Wedle informacji, nowy sensor ma oferować powiększenie od 5x do 10x.

Źródło: Macrumors