Apple wymusi na deweloperach dodanie opcji usuwania konta w aplikacjach dla systemu iOS

Zasady sklepu Apple App Store są restrykcyjne. Niełatwo umieścić tam swoją aplikację, natomiast jeśli twórca nie stosuje się do wytycznych włodarzy usługi, musi liczyć się z szybkim jej usunięciem z repozytorium. Niektóre punkty regulaminu nie są szczególnie istotne lub nie wpływają bezpośrednio na użytkowników. Inaczej ma się sprawa z nowym zapiskiem dotyczącym pewnego obowiązku nakładanego na deweloperów, który wejdzie w życie 30 czerwca, czyli za nieco ponad miesiąc. Reguła ta została ogłoszona już wcześniej, natomiast Apple dało twórcom aplikacji czas na wdrożenie zasad. Przepis określa też kwestię dezaktywacji konta. Sprawdźmy, kto zostanie objęty nową zasadą i co dokładnie oznacza to dla użytkownika.

Przycisk usuwania konta będzie stałym elementem aplikacji dla platformy iOS. Apple zdecydowało się na wprowadzenie nowych zasad, które wejdą w życie pod koniec czerwca tego roku.

Nowe zasady regulaminu App Store nakazują deweloperom implementację przycisku usuwania konta. Co więcej, element ten powinien być dobrze widoczny i łatwy do odnalezienia. To istotne, gdyż niektórzy deweloperzy skutecznie utrudniają jego zlokalizowanie. Co więcej, nie może to być opcja dezaktywacji konta lub czasowego zawieszenia. Mało tego, wraz z usunięciem konta użytkownik musi mieć także możliwość usunięcia wszystkich danych jego dotyczących. Oczywiście przepisy działające w poszczególnych państwach są nadrzędne, dlatego też w niektórych sytuacjach dostosowanie opcji będzie nieco bardziej złożone. Na sprawie skorzystają najbardziej mieszkańcy krajów, w których brak jest restrykcyjnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

To dobra zmiana. Bardzo często, próbując usunąć konto w danej usłudze lub aplikacji, użytkownik zmuszony był do kontaktu ze stroną wsparcia danego produktu. Wszystko przez zawiłe zasady związane z rzeczonym procesem lub najzwyklejszy brak stosownej opcji w ustawieniach programu. Teraz wszystko stanie się klarowne. Deweloperzy, którzy nie dostosują się do nowych zasad regulaminu, muszą liczyć się z upomnieniem, a w niektórych przypadkach z usunięciem aplikacji z repozytorium Apple App Store.

