Apple AirPods sprawdzą stan zdrowia dzięki czujnikom światła

Tak, wygląda na to, że jedna z przyszłych generacji słuchawek Apple AirPods może otrzymać zestaw czujników światła. Wskazuje na to wzmożona produkcja wspomnianych komponentów. Oczywiście nikt nie powiedział wprost, że rozwiązanie będzie służyć monitorowaniu zdrowia użytkowników słuchawek, jednak jest to więcej niż prawdopodobne. Co ciekawe, przy pomocy odpowiedniej wiązki światła, urządzenie mogłoby nie tylko regularnie monitorować puls użytkownika. W grę wchodzi też badanie poziomu nasycenia krwi tlenem. Nie będą to oczywiście dane o charakterze medycznym, które mogłyby posłużyć do postawiania diagnozy lekarskiej, jednak system w oparciu o rzeczone informacje może zasugerować wizytę w przychodni lub w szpitalu.

Firma Apple tworzy prawdopodobnie całkiem nową wersję słuchawek AirPods z czujnikiem światła. Zgadnijcie, do monitorowania jakiego rodzaju funkcji życiowych posłuży nowo powstały komponent?



Apple AirPods.

Gigant z Cupertino coraz mocniej skupia się na kwestiach zdrowotnych, do których zalicza się oczywiście również aktywność fizyczna. Widać to szczególnie na przykładzie zegarków Apple Watch, które otrzymują coraz ciekawsze i coraz przydatniejsze rozwiązania pozwalające na monitorowanie funkcji życiowych użytkownika. Narzędzia te kilkukrotnie już ratowały życie osób, z nich korzystających, jednak obecne możliwości sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie to dopiero przedsmak tego, co może planować producent. Najnowsze doniesienia sugerują, że zamierza on wyposażyć przyszłą generację Apple AirPods w czujnik światła.



Apple AirPods Pro.

Wszystko zaczęło się od informacji o zwiększeniu produkcji tego typu czujników, które dostrzeżono u ASE Technology. Elektronika ma docelowo trafić do słuchawek Apple w ciągu dwóch najbliższych lat. Co ciekawe, nikt nie potwierdził, że czujniki zostaną wykorzystane przez Sadowników we wspomniany w tekście sposób. Niemniej, jest to w niemal pewne. Jedyne nad czym możemy się zastanawiać, to ostateczna nazwa nowego wariantu słuchawek Apple AirPods, ich cena oraz data premiery. Możliwe, że będzie to model przeznaczony dla sportowców, jednakże chętnie zobaczyłbym go również w regularnej edycji słuchawek Apple AirPods.



Apple AirPods z etui.

Źródło: DigiTimes, GSMArena