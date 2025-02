AOC AGON PRO AG256FS - szybki monitor do gier z matrycą Fast IPS oraz częstotliwością odświeżania, sięgającą 390 Hz

Firma AOC kilka tygodni temu wprowadziła do oferty monitor gamingowy AGON PRO AG246FK, w którym znalazł się 24,1-calowy panel TN o rozdzielczości Full HD wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 540 Hz. Monitor ten pozycjonowany jako propozycja dla e-sportowców, gdzie liczy się niski czas reakcji oraz bardzo wysoka częstotliwość odświeżania. Teraz firma wprowadza nieco większy model - AGON PRO AG256FS - który w przeciwieństwie do wspomnianego przed momentem urządzenia, nie skorzysta już z matrycy TN.

AOC AGON PRO AG256FS to nowy monitor do gier, wykorzystujący matrycę Fast IPS o maksymalnym odświeżaniu sięgającym 390 Hz.

AOC AGON PRO AG256FS pojawi się w sprzedaży mniej więcej w połowie sierpnia tego roku w cenie 489 euro, a więc w okolicach 2100 złotych. Biorąc jednak pod uwagę specyfikację, przypuszczamy że monitor ten nie znajdzie przesadnie dużego zainteresowania wśród klientów. Oferuje on 24,5-calowy panel Fast IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie domyślnie 360 Hz i z opcją OC do 390 Hz. Współczynnik kontrastu wynosi standardowo 1000:1, a czas reakcji to 1 ms GtG (0.3 ms MPRT).

Specyfikacja monitora AOC AGON PRO AG256FS Matryca Fast IPS Podświetlenie LED Zakrzywienie ekranu - Przekątna 24,5" Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, 16:9 Rozmiar plamki 0.283 mm Odświeżanie Domyślnie - 360 Hz; po OC - 390 Hz NVIDIA G-SYNC - AMD FreeSync FreeSync Premium Pro Czas reakcji 1 ms GtG; 0.3 ms MPRT Współczynnik kontrastu 1000:1 Luminancja 400 nitów (typowo) HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Głębia kolorów 8-bit (16.7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw ~99% sRGB, ~84% DCI-P3 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.4 (1920 x 1080 @390 Hz)

2x HDMI 2.0 (1920 x 1080 @240 Hz) HUB USB 4x USB 3.2 typu A Gen.1 Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki - VESA 100x100 Waga z podstawą 5,03 kg Wymiary z podstawą 557 x 380,8 - 489,8 x 228,9 mm Gwarancja 3 lata Cena 489 euro (~2100 złotych)

Monitor wykorzystuje jeden port DisplayPort 1.4 oraz dwa złącza HDMI 2.0. W tym pierwszym wypadku (i tylko w tym) możemy liczyć na natywną rozdzielczość z odświeżaniem do 390 Hz. W przypadku połączenia po HDMI, otrzymamy maksymalnie 240 Hz odświeżanie. Sprzęt wspiera Adaptive Sync w postaci AMD FreeSync Premium Pro. Typowa luminancja to 400 nitów. Monitor wykorzystuje ekran z 8-bitową głębią barw oraz z blisko 100% pokryciem przestrzeni barw sRGB (oraz 84% pokryciem dla DCI-P3). Waga to 5,03 kg z już zamontowaną podstawą.

Źródło: AOC