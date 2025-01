AOC GAMING C27G4ZXE - monitor dla graczy z zakrzywionym ekranem. Matryca Fast VA o bardzo wysokim odświeżaniu

Do grona gamingowych monitorów wkrótce dołączy nowy model od marki AOC. Nowość wejdzie w skład linii G4, która swoją premierę miała jeszcze w 2024 roku. Tytułowy model GAMING C27G4ZXE zaoferuje zakrzywioną matrycę Fast VA o bardzo wysokim odświeżaniu i dobrym czasie reakcji. Minusem będzie tu sama rozdzielczość oraz jasność maksymalna. Zabraknie także regulacji wysokości. Wyraźnie widać, że nadchodzący monitor zmusi nas do pójścia na kilka kompromisów.

Monitor dla graczy AOC GAMING C27G4ZXE wkrótce pojawi się na rynku. Nowy model wyróżnia się zakrzywionym ekranem o bardzo wysokim odświeżaniu. Nie może się jednak pochwalić rozdzielczością lub ergonomiczną konstrukcją.

Nowa propozycja od AOC jest skierowana do graczy, którym zależy głównie na częstotliwości odświeżania matrycy, a inne aspekty mogą zejść na dalszy plan. Monitor AOC GAMING C27G4ZXE oferuje zakrzywiony panel Fast VA z podświetleniem WLED, którego rozdzielczość wynosi jedynie 1920 x 1080 pikseli. Z większej odległości będzie on więc całkiem czytelny, natomiast nie zapewni zbyt dobrej ostrości obrazu (szczególnie przy mniejszych czcionkach). Jasność szczytowa również nie należy do najwyższych, albowiem mowa tu o 300 nitach. Kluczową cechą jest odświeżanie obrazu, które wynosi 280 herców. Czas reakcji także można zaliczyć do całkiem dobrych.

AOC GAMING C27G4ZXE Matryca Fast VA Podświetlenie WLED Zakrzywienie ekranu 1500R Przekątna 27" (68,6 cm) Rozdzielczość 1920 x 1080 px (16:9) Zagęszczenie pikseli 82 PPI Odświeżanie 280 Hz Technologia Adaptive-Sync Tak Kąty widzenia 178/178 stopni Czas reakcji 0,3 ms (MPRT), 1 ms (GtG) Kontrast statyczny 4000:1 Kontrast dynamiczny 80 000 000:1 Luminancja 300 nitów HDR HDR10 Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 127,7% sRGB, 92,4% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm Głośniki Brak Dodatkowe informacje Flicker Free, MBR (Motion Blur Reduction), AOC G-Menu, Zabezpieczenie Kensington, Low Blue Light VESA 100x100 Regulacja nachylenia -3° ~ 21° Pobór mocy Typowy - 30 W Waga z podstawą 4,97 kg Wymiary z podstawą 611,5 x 457,0 x 177,0 mm Dostępność Lipiec 2024 Gwarancja 3 lata Cena 989 zł

Ze względu na zastosowaną matrycę możemy liczyć na dobrą czerń, choć reszta parametrów nie jest zbyt imponująca. Znalazło się także wsparcie dla standardu Adaptive-Sync (synchronizacja obrazu). Do połączenia monitora z innymi urządzeniami będziemy mogli skorzystać z jednego portu DisplayPort 1.4 oraz dwóch złącz HDMI 2.0. Przy okazji otrzymamy dostęp do gniazda słuchawkowego, jednak sprzęt nie ma wbudowanych głośników. W kwestii ergonomii konstrukcji możemy liczyć tylko na regulację kąta nachylenia. Nowość wkroczy na rynek jeszcze w lipcu 2024 roku, natomiast sugerowana cena to 989 zł.

Źródło: AOC