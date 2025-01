Android przechodzi metamorfozę. Google aktualizuje logo i modyfikuje postać zielonego robota

Mobilny system Android jest obecny na rynku już niemal 15 lat i od dłuższego czasu cieszy się on mianem najpopularniejszego na świecie. Z biegiem lat zmieniał się jego wygląd oraz możliwości, natomiast przyświecający mu cel pozostał ten sam - zachować status otwartego oprogramowania, które każdy może spersonalizować. Jednak aby dostosować Androida do dynamicznie zmieniającego się świata, potrzebne było wprowadzenie kolejnych usprawnień.

Android ponownie doczekał się odświeżenia swojego designu. Zmianie uległo logo tekstowe oraz główna maskotka systemu - bugdroid. Teraz całość ma lepiej harmonizować z logo Google oraz otwartością systemu.

Jedna z ostatnich zmian w systemie miała miejsce w 2019 roku, kiedy to logo zmieniło swoją formę na bardziej czytelną. Kolejne wersje systemu przestały być też oznaczane wewnętrznymi nazwami, a zaczęto stosować zwykłą numerację (tak więc zamiast Androida Snow Cone, mamy Androida 12). Natomiast obecne zmiany mają symbolizować otwartość Androida, a przy okazji dostosowują się do obecnego wyglądu marki Google. Najbardziej subtelną z nich jest zmiana tekstowej formy nazwy systemu, na taką, która pisana jest wielką literą. Ten format ma lepiej współgrać z innymi produktami, zamiast z nimi kontrastować.

Największej zmiany doczekał się jednak bugdroid, czyli zielony robot, który od samego początku jest ikoną Androida. Jego postać przeniesiono do trójwymiarowego świata i odpowiednio go do niego przystosowano. Bugdroid będzie mógł przybierać sporą ilość różnych barw i kształtów, aby jeszcze bardziej unaoczniać możliwości personalizacji systemu. Google zapowiedziało, że efekty tych zmian zobaczymy jeszcze w tym roku (2024), a maskotka będzie się pojawiać na urządzeniach z Androidem oraz w "większej ilości miejsc". Trójwymiarowa postać z pewnością nieco urozmaici oprogramowanie, choć dość interesujące jest to, w jakim stopniu marka realnie wykorzysta wprowadzone zmiany.

Źródło: Google