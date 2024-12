Jak dać komuś dostęp tylko do jednej aplikacji w telefonie z Androidem? Poradnik krok po kroku

Smartfon towarzyszy niemal każdemu z nas codziennie. Zależy nam, by mieć go pod ręką prawie cały czas, bo jest narzędziem niezwykle przydatnym. Służy do komunikacji, korzystania z mediów społecznościowych, oglądania filmów, słuchania muzyki, robienia zdjęć, korzystania z wielu różnych aplikacji, grania i nie tylko. Wciąż jednak zdarzają się sytuacje, gdy ktoś zapomniał wziąć swojego smartfonu, uległ on awarii lub po prostu jeszcze go nie ma (dotyczy to głównie młodszych dzieci). Innymi słowy, niekiedy bywa tak, że jakaś osoba chce od nas pożyczyć na chwilę telefon, żeby sprawdzić jakąś informację, połączyć się z kimś albo zwyczajnie pograć lub obejrzeć coś dla zabicia nudy. Powstaje więc pytanie: jak bezpiecznie użyczyć komuś telefon tak, aby miał dostęp tylko do jednej aplikacji, a nie wszystkich naszych prywatnych materiałów i danych?

Autor: Tomasz Duda

Smartfon to wybitnie prywatne narzędzie. Oczywiście pomijam karygodną kwestię myszkowania w urządzeniu należącym do drugiej osoby, bez jej zgody, ale nawet jeśli ktoś da nam zezwolenie, to wciąż nie warto nadużywać tego zaufania. Można to porównać do zaglądania do czyjegoś prywatnego albumu ze zdjęciami, przeszukiwania korespondencji i notatek, sprawdzania historii przeglądania stron internetowych, a nawet zerkania na stan czyjegoś konta bankowego. W telefonie mamy zazwyczaj zbyt wiele wrażliwych danych, by ot tak po prostu pożyczyć ten sprzęt z nadzieją, że dana osoba na pewno nie wejdzie tam, gdzie nie powinna. Na szczęście, gdy ktoś mówi Tobie, że potrzebuje skorzystać z konkretnej aplikacji, masz możliwość nadania mu dostępu tylko do tego jednego programu. Są jednak pewne ograniczenia. W niektórych przypadkach taki program może wciąż umożliwiać dostęp do innych danych, ale o tym za moment.

Przypinanie aplikacji w systemie Android na telefonie lub tablecie oznacza, że jeśli użyczysz innej osobie telefon na chwilę, to ograniczysz jej dostęp do swoich prywatnych zdjęć, rozmów i wrażliwych danych na urządzeniu.

Funkcja nosi nazwę Przypinanie aplikacji i skorzystać może z niej wiele osób, bo dostępna jest od Androida w wersji 5.0, aż do najnowszej 14, która oficjalnie dopiero zostanie wydana. Jest duża szansa na to, że w przyszłych wersjach też znajdzie się dla niej miejsce, bo pomimo tego, że relatywnie mało osób o niej wie, to jednak czasami bywa bardzo przydatna. Ja w tym poradniku posłużę się dwoma urządzeniami: Google Pixel 6a z czystym systemem Android 14 (bez nakładki) oraz Samsung Galaxy S23 Ultra z Androidem 13, wyposażonym w nakładkę One UI 5.1. Przypinanie aplikacji znaleźć można również w smartfonach (i tabletach) wielu innych producentów. Co prawda nazwy niektórych menu i poszczególnych opcji mogą się różnić, ale zasada w większości przypadków jest bardzo podobna. W razie problemu ze zlokalizowaniem tej funkcji najlepiej jest wejść w Ustawienia i posłużyć się wyszukiwarką na górze, wpisując hasło “przypinanie”. Odpowiedni wynik powinien pojawić się poniżej. Sprawdźmy zatem, jak cała procedura wygląda krok po kroku, zaczynając od czystego Androida.

Przypinanie aplikacji w telefonie z systemem Android

Jedziesz samochodem w dłuższą trasę, Twoje dziecko na tylnym siedzeniu jeszcze jest trochę “za małe” na swój własny smartfon, ale chcesz mu użyczyć swój telefon, żeby miało się czym zająć przez jakiś czas. Żeby więc nie wchodziło tam, gdzie nie trzeba, przypinasz wybraną aplikację, grę, odtwarzacz wideo itp. Aby to zrobić, musisz najpierw aktywować “globalną” opcję przypinania w systemie Android. W tym celu wejdź w Ustawienia, potem w Bezpieczeństwo i Prywatność (to menu może nazywać się różnie, np. Zabezpieczenia). Opcję o nazwie Przypinanie aplikacji możesz znaleźć już tutaj. Jeśli nie, to przewiń ekran do samego dołu i wejdź w Więcej ustawień bezpieczeństwa i prywatności (lub np. Inne ustawienia zabezpieczeń).

Następnie wejdź w menu: Przypinanie aplikacji. Na ostatnim ekranie aktywuj opcję o nazwie Używaj przypinania aplikacji oraz Podaj PIN, aby odpiąć. Ten ostatni element jest w zasadzie konieczny do zapewnienia względnego bezpieczeństwa prywatnych danych na telefonie. Bez aktywacji PINu tymczasowy użytkownik będzie mógł łatwo wyjść z danego programu i wyświetlić inne apki lub pliki. Warto jednak podkreślić jedną kwestię. Otóż zasadniczo Przypinanie aplikacji blokuje wskazany program na ekranie i nie pozwala z niego wyjść, ale trzeba być świadomym, że nie jest to metoda doskonała. Gdy dasz konkretnej osobie dostęp do aplikacji, to ten dostęp jest pełny (taki, jaki ma główny użytkownik). Oznacza to tyle, że jeśli program ABC ma możliwość otwierania plików z pamięci, dostęp do e-maili, notatek lub listy kontaktów, to niestety, ale tymczasowy użytkownik też będzie mógł z tego skorzystać. Mniejsze ryzyko jest podczas użyczania komuś telefonu do grania (gry zazwyczaj nie mają dostępu do wszystkiego, choć bywają też wyjątki), ale już przeglądarka internetowa, edytor albo jakiś program narzędziowy mogą mieć większe uprawnienia.

Jak przypiąć aplikację w Androidzie?

W tym celu należy wyświetlić menu ostatnich aplikacji, czyli nacisnąć przycisk z ikoną kwadratu (lub trzech pasków) na dolnym pasku systemowym, albo wykonać gest od dolnej krawędzi ekranu ku górze i przytrzymać palec przez sekundę. Gdy ostatnie aplikacje są już widoczne, to trzeba dotknąć ikony danego programu, która wyświetla się bezpośrednio nad nim. Wyświetli się niewielkie menu kontekstowe, w którym znajdziesz opcję Przypnij. W tym momencie smartfon wyświetli informację, że Aplikacja jest przypięta, wraz z ostrzeżeniem, o którym wspominałem wcześniej, czyli, że niektóre dane prywatne mogą być wciąż osiągalne z poziomu tego zablokowanego programu. Teraz telefon można już użyczyć osobie, która chce tymczasowo korzystać z przypiętej apki.

Po zakończeniu korzystania z apki przez inną osobę główny użytkownik, chcąc powrócić do normalnej pracy telefonu, powinien odpiąć program. Proces ten również jest bardzo łatwy i szybki. Jeśli korzystasz z przycisków, to na raz przytrzymaj ostatnie aplikacje + cofnij, a jeśli używasz gestów, to ponownie przeciągnij palec od dolnej krawędzi ku górze i przytrzymaj przez sekundę. Pojawi się ekran blokady, z prośbą o uwierzytelnianie, np. przyłożenie palca do czytnika linii papilarnych albo wprowadzenie PIN’u. Po wykonaniu tej czynności aplikacja jest odpięta, a telefon odblokowany, więc można już korzystać z wszystkich jego funkcji.

Jak przypiąć aplikację w telefonie Samsung?

Tak, jak napisałem wcześniej, procedura w innych smartfonach jest bardzo zbliżona. Dlatego w przypadku smartfonu Samsung z Androidem 13 i OneUI 5.1 opisze ją w trochę krótszej formie. Aby przypiąć aplikację na Samsungu, wejdź w Ustawienia - Bezpieczeństwo i prywatność - inne ustawienia zabezpieczeń - Przypnij aplikację. Tutaj dotknij suwaka przy pozycji Włączone oraz aktywuj opcję Przed odpięciem zapytaj o kod PIN. Teraz możesz wyświetlić menu ostatnich aplikacji (przycisk z trzema liniami na dolnym pasku systemowym lub gest palcem od dolnej krawędzi ekranu ku górze i przytrzymanie). Dotknij ikony programu, wyświetlanej nad jego okienkiem, a na koniec użyj opcji Przypnij tę aplikację. Teraz możesz przekazać smartfon tymczasowemu użytkownikowi. Aby odpiąć aplikację i wrócić do normalnego trybu obsługi telefonu przytrzymaj jednocześnie przyciski ostatnich aplikacji + cofnij, alternatywnie wykonaj gest od dolnej krawędzi ekranu ku górze i przytrzymaj. Konieczne będzie uwierzytelnianie za pomocą np. PIN’u lub linii papilarnych.