Android 11 Beta Launch Show: Pokaz nie odbędzie się w terminie

Jeśli podobnie jak ja nie mogliście doczekać się najbliższej środy, mam dla Was złą wiadomość. Zaplanowane na przyszły tydzień wydarzenie Google pod nazwą Android 11 Beta Launch Show zostaje nie tyle odwołane, ile przeniesione na bliżej nieokreślony termin. Oznacza to, że na prawdziwą premierę Androida 10 wraz z możliwością pobrania publicznej bety oprogramowania mobilnego przyjdzie nam jeszcze nieco zaczekać. Dodam, że nie jest to pierwsza informacja o przesunięciu prezentacji nowej odsłony mobilnej platformy giganta z Mountain View. Pierwotnie oprogramowanie miało zostać „ujawnione” podczas wydarzenia Google I/O 2020. Te zostało jednak odwołane z uwagi na koronawirusa.

Google poinformowało za pośrednictwem twitterowego konta Android Developers, o przesunięciu w czasie eventu Android 11 Beta Launch Show. Nie podano przy tym daty zastępczej.

Na twitterowym koncie Android Developers pojawił się wpis, w którym Google informuje o przeniesieniu w czasie Android 11 Beta Launch Show. Choć nie podano konkretnego terminu, zaznaczono, że takowa informacja pojawi się wkrótce. W tweecie czytamy, że „nie jest to dobry czas na świętowanie” i nie sposób się z tym nie zgodzić. Sytuacja w USA robi się napięta za sprawą ostatnich wydarzeń oraz kwestii związanych ze stanowiskiem Donalda Trumpa wobec mediów społecznościowych. Decyzja Google jest więc w pewnym stopniu uzasadniona. Nie mogę powiedzieć, abym specjalnie się z tego faktu cieszył, gdyż naprawdę gorączkowo oczekiwałem eventu, tak samo, jak wcześniej oczekiwałem Google I/O.

Jak łatwo zgadnąć, najważniejszą częścią wydarzenia miała być premiera Androida 11 beta oraz udostępnienie wspomnianej wersji oprogramowania wszystkim użytkownikom zgodnych urządzeń mobilnych. W sofcie zawarto nowy tryb ciemny, usprawnienia bezpieczeństwa i prywatności, a także tryb samolotowy z aktywnym modułem Bluetooth. Zastanawia mnie tylko, czy Google wyrobi się z organizacją eventu przed Apple WWDC. Sadownicy zaplanowali wydarzenie na 22 czerwca. Wtedy też obędzie się sesja online, podczas której poznamy nowe systemy Apple, w tym bezpośredniego konkurenta Androida 11, czyli iOS 14.

Źródło: Google