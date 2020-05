Android 11 nie pozwoli na nieprecyzyjne nazewnictwo sieci 5G

Google stanie na straży rzetelnego informowania o technologii transmisji danych, z której aktualnie korzysta użytkownik smartfona. W oprogramowaniu Android 11 pojawią się bowiem nowe oznaczenia określające konkretny standard. Oprócz zrozumiałych LTE oraz LTE+ w systemie zagoszczą także 5Ge, 5G oraz 5G+, co oznacza, że najnowsza wersja Zielonego Robota wprowadzi aż trzy określenia sieci 5G. Z jednej strony może być to dla wielu osób mylące, z drugiej, po zapoznaniu się ze znaczeniem oznaczeń, nie będzie już wątpliwości co do tego, z jakiego standardu korzystamy. Wyjaśnimy więc, jak należy interpretować LTE, LTE+, 5Ge, 5G oraz 5G+ i unikajmy stosowania błędnych nazw.

Rozwój sieci 5G budzi wiele kontrowersji i odpowiadają za to całkiem różne zagadnienia. Pierwsza sprawa dotyczy obaw o negatywny wpływ 5G na zdrowie człowieka, do którego istnienia próbują przekonać nas liczne jednostki i organizacje. W celu powstrzymania rozwoju infrastruktury sieciowej dochodzi nawet do ataków na maszty telekomunikacyjne, które to zdarzenia miały ostatnio miejsce. Kolejna sprawa związana jest z działaniami marketingowymi operatorów sieci komórkowych, którzy chętnie powołują się na oznaczenie 5G, oferując jednocześnie dostęp do internetu w ramach LTE+. Co prawda ten może odbywać się (w idealnym scenariuszu) z prędkością bliską prędkości 5G, jednak z prawdziwym 5G ma niewiele wspólnego. Właśnie to uświadomią nam ikonki sieci w systemie Android 11.

Zacznijmy więc od oznaczenia LTE. Odpowiada ono za informację o wykorzystywaniu LTE w tradycyjnej formie, jednakże LTE+ to już nie to samo. LTE z plusem wykorzystuje agregację kilku częstotliwości i jak sądzę, wielu naszych czytelników miało już z nim styczność. Kolejnym oznaczeniem jest 5Ge, którego wyświetlanie na ekranie smartfona będzie oznaczać, że użytkownik korzysta z zasięgu LTE Advanced Pro. Owszem, rozwiązanie to może zapewnić prędkość nawet do 3 Gb/s jednakże w dalszym ciągu wykorzystuje infrastrukturę LTE. Prawdziwe sieci 5G oznaczone są jako 5G oraz 5G+. Ta pierwsza oznacza technologię sub-6GHz, druga zaś opiera się na mmWave, czyli falach milimetrowych. Teraz nie będzie już wątpliwości.

Źródło: Google, GSMArena