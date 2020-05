Sieć 5G w Polsce już w najbliższy poniedziałek - uruchomi ją Plus

Już 11 maja, czyli w najbliższy poniedziałek Polkomtel, operator sieci Plus i Cyfrowego Polsatu uruchomi pierwszą w Polsce sieć 5G działającą na częstotliwości 2,6 GHz z TDD (Time Division Duplex). Zasięgiem 100 zostaną objęci mieszkańcy 7 polskich miast, za co odpowie aż 100 nadajników. Według zapowiedzi Plusa technologia ta zapewni klientom sieci prędkości na poziomie do 600 Mb/s. To oczywiście nie wszystko. Standard 5G to również lepsza stabilność połączenia, mniejsze opóźnienia w transmisji danych oraz zwiększona pojemność sieci. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mamy do czynienia z pierwszym etapem budowy komercyjnej sieci 5G przez Plusa.

Zapowiedzi, rozczarowania, nadzieja, przepychanki, start aukcji i wstrzymanie formalności. Tak w wielkim skrócie wyglądało wdrażanie sieci 5G w Polsce. Niemniej, Plus postanowił nieco nas zaskoczyć i zapowiedział, że już w najbliższy poniedziałek, czyli 11 maja, uruchomi pierwsza w Polsce komercyjną sieci 5G. Będzie ona działać na częstotliwości 2,6 GHz z TDD o szerokości pasma 50 MHz. Plus zapewnia, że pozwoli to na korzystanie z infrastruktury z szybkością do 600 Mb/s. Oczywiście częstotliwości 3,4-3,8 GHz na pasmie 80 MHz będą pozwalać na szybszy transfer, jednak rozwiązanie będzie obarczone gorszymi właściwościami — jak tłumaczy Jacek Felczykowski z Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Jako że aukcja na wyższe, wspomniane wcześniej pasma została anulowana przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, decyzja Plusa wydaje się więcej niż rozsądną. Co najważniejsze, przyniesie ona pozytywne zmiany dla klientów, którzy skorzystają z naprawdę szybkiego połączenia w standardzie 5G. W drugiej fazie budowy sieci Plus zainstaluje dodatkowe 600 stacji, które obejmą zasięgiem całą aglomerację warszawską wraz z okolicznymi miejscowościami. To oznacza, że wkrótce zasięg sieci obejmie ponad 3 mln osób. W pierwszym etapie będzie to liczba 900 tys. osób. Niemniej, w dalszym ciągu jest to wartość imponująca. Taryfy 5G zostaną przedstawione przez Plus i Cyfrowy Polsat już wkrótce.

Źródło: Plus