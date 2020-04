Sieć 5G w Polsce opóźniona w następstwie decyzji prezesa UKE

Osoby czekające na ostateczne udostępnienie sieci 5G w Polsce mają nowy powód do narzekań. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcja dotycząca przydzielenia częstotliwości, na których pracowałaby sieć 5G, została unieważniona. Przeciwnicy nowej technologii, którym zdarza się wiązać 5G z pandemią koronawirusa, mogą czuć się bezpieczni przez bliżej nieokreślony czas. UKE nie podało bowiem nawet przybliżonego terminu ponownego uruchomienia aukcji. Całe zamieszanie spowodowały wątpliwości natury prawnej dotyczące zawieszenia biegu składania ofert wstępnych, o którym poinformowano 16 kwietnia 2020 roku. Jak widać, sprawa ewoluuje z dnia na dzień.

Krajowi operatorzy sieci komórkowych działają prężnie, starając się dopiąć infrastrukturę sieci 5G. Aby korzystanie z nowego standardu było w pełni możliwe, potrzebna jest decyzja UKE o przydzieleniu częstotliwości. Ta miała opierać się nie na przetargu, a aukcji, co budziło wątpliwości. Około dwóch tygodni temu wstrzymano bieg procedury, której istotną częścią było składanie wniosków. To oznaczało chwilowe odłożenie w czasie prac nad wdrożeniem nowego standardu bezprzewodowej łączności komórkowej. Dziś wiemy już, że czas ten może wydłużyć się jeszcze bardziej. Zdecydowano bowiem o unieważnieniu aukcji, nie podając przy tym żadnych szczegółów dotyczących przyszłości procedury.

Wygląda jednak, że mimo unieważnienia, aukcje mogą zostać wznowione, gdyż nikt nie zaprzeczył wprost takiej możliwości. Zanim jednak zostaną podjęte jakiekolwiek konkretne kroki, sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Polsce musi nieco się unormować. Patrząc na to, że rząd poluzowuje kwestię obostrzeń, można być w tej kwestii optymistą. Nie opierałbym się jednak tylko na tym, co przekazują nam politycy. Na ten moment liczba zakażonych rośnie z dnia na dzień i nie spodziewam się ekspresowej poprawy. To oznacza, że nie spodziewam się również szybkiego wznowienia prac nad przyznawaniem częstotliwości mających zapewnić łączność 5G w Polsce.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji