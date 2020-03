5G nie jest zagrożeniem dla ludzi - mówią eksperci dla The Guardian

Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym ICNIRP stwierdziła jednogłośnie, że sieć 5G, jako taka, nie stanowi najmniejszego ryzyka dla zdrowia i życia człowieka. Jednocześnie potwierdzono, że wytyczne opracowane w 1998 roku odnoszące się do promieniowania sieci telefonicznych, są w dalszym ciągu aktualne i dotyczą również sieci 5G. ICNIRP po siedmiu latach badań i analiz potwierdziła, że obecnie stosowane standardy są zbliżone do standardów używanych 1998 roku. Jeśli będziemy trzymać się częstotliwości do 6 GHz, nie będzie można mówić o ryzyku dla zdrowia i życia ludzkiego. Czy ostateczne dowody naukowców, którzy wypowiedzieli się dla serwisu The Guardian, przekonają sceptyków?

Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym ICNIRP rozprawiła się z tematem 5G. Nowy standard sieci nie zagraża zdrowiu i życiu człowieka.



Na łamach serwisu The Guardian pojawiła się interesująca publikacja dotycząca wpływu sieci 5G na zdrowie i życie człowieka. Wypowiedzi ekspertów, którzy przez blisko 7 lat badali temat, potwierdzają, że nie może być tutaj mowy o realnym negatywnym oddziaływaniu technologii 5G na ludzi. Miłośnicy teorii spiskowych i osoby sprzeciwiające się rozbudowywaniu infrastruktury 5G będą czuły się zawiedzione, choć wątpliwe jest to, że argumenty ostatecznie przemówią do wszystkich. Niemniej, fakty są dla rzeczonego standardu przychylne. Wątpliwości może budzić jedynie to, w jaki sposób postępowanie z 1998 roku zbadało technologię 5G, która nie była jeszcze nawet w planach.



Wytyczne z 1998 roku pozostają niezmienne z jednego ważnego powodu. Dotyczą one bowiem tych samych częstotliwości, w ramach których pracuje dziś i najpewniej będzie pracować w najbliższym czasie sieć 5G. Reasumując — naukowcy nie sprawdzali technologii 5G jako takiej, ale częstotliwości przezeń wykorzystywane. W teorii informacja ta nie wniesie do sprawy zbyt wiele, gdyż wyniki dotyczące warunków, będą w dalszym ciągu aktualne. Niemniej, można przypuszczać, że powyższe może stanowić argument, który z powodzeniem będą stosować przeciwnicy 5G.

