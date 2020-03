Xiaomi Black Shark 3 i 3 Pro - gamingowa specyfikacja i sieć 5G

O kolejnej, trzeciej już generacji gamingowego smartfona Xiaomi głośno było od kilku dni. Do sieci co jakiś czas trafiała bowiem kolejna, niewielka porcja informacji dotycząca czy to podzespołów, czy to wydajności. Ta ostatnia faktycznie namieszała, pokazując, że nowa gamingowa konstrukcja Chińczyków dobiła aż 620 tysięcy punktów w benchmarku AnTuTu (v8.2.5), co jest najwyższym dotąd wynikiem w historii. Ciekawiły też inne doniesienia, jak te o magnetycznym złączu do ładowania czy o mechanicznych triggerach, na modłę pełnoprawnego pada. Dziś Rekin nie ma przed nami już żadnych tajemnic, jako że jesteśmy świeżo po premierze obu tytułowych konstrukcji.

Na rynku debiutuje Xiaomi Black Shark 3 i 3 Pro. Oba gamingowe smartfony pojawiają się powoli na półkach chińskich sklepów, ale reszta świata musi jeszcze nieco poczekać.

Xiaomi Black Shark 3 otrzyma ekran AMOLED (jasność 500 nitów) o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+, zachowany w proporcjach 20:9. Jak na gamingowy smartfon przystało, nie można było pokpić odświeżania, które wynosi tu 90 Hz. Wewnątrz odnajdziemy układ Snapdragon 865 (z obslugą sieci 5G) oraz 8 lub 12 GB (do wyboru) pamięci RAM LPDDR4x. Do wyboru będzie również wersja pamięci wewnętrznej UFS 3.0: na rynku znajdzie się więc wersja o pojemności 128 jak i 256 GB. Bateria w trzeciej generacji Black Sharka to dwukomorowa konstrukcja (dzięki temu telefon ma szybciej się ładować, a procesor mniej grzać) o łącznej pojemności 4720 mAh (65 W) z możliwością ładowania indukcyjnego (18 W).

Xiaomi Black Shark 3 Pro to jednostka nieco inna od "zwykłej" Trójki, ale bez skrajności. Ten sam procesor, taka sama pamięć RAM, ale przy tym inna pojemność pamięci wewnętrznej. W Pro zdecydowano się bowiem wyłącznie na wariant 256 GB. I to ten właśnie model otrzyma mechaniczne triggery, o których całkiem niedawno było tak głośno. Większa jest też pojemność baterii (5000 mAh), jako że i większy wyświetlacz (7,1 cali, 1440 x 3120 px). Trzeba przy tym pamiętać, że oba smartfony, a raczej ich ekrany oferują HDR+ oraz tzw. touch sampling rate na poziomie 270 Hz, zaś opóźnienia związane z dotykiem miały zostać zredukowane do 24 ms.

Z kwestii bardziej gamingowych można poruszyć także temat chłodzenia cieczą (choć te występowało już w poprzedniej generacji) czy anteny w kształcie litery X, co zapewnić ma jak najlepszy sygnał także w trakcie horyzontalnego używania smartfona. Producent wkomponował w urządzenia dwa głośniki stereo nakierowane na użytkownika jak również technologię MEMC, która pozwala zwiększyć częstotliwość nagrania z 25 Hz do 90 Hz. Co nam zostało? Aha, system foto. Tu, aby było już łatwiej, pozwolę sobie przedstawić go w formie listy. Oba modele otrzymały identyczny zestaw:

Pierwszy aparat główny: 64 Mpx, AF, f/1.8

Drugi aparat ultraszerokokątny: 13 Mpx, FF, f/2.25

Trzeci aparat głębi: 5 Mpx, FF, f/2.2

Aparat do selfie: 20 Mpx, FF, f/2.2

Xiaomi Black Shark 3 dostępny będzie w wersjach kolorystycznych Black Lighting, Armor Gray, Silver Stars i Bright Pink, a Black Shark 3 Pro w kolorach Phantom Black i Kaijia Gray. Ceny pierwszego modelu startują od około 1950 zł, a ceny Pro - od około 2595 złotych (bez doliczonych podatków - proste przeliczenie). Póki co, smartfony dostępne będą wyłącznie w Chinach (odpowiednio od 3 i 10 marca 2020). Data dostępności na pozostałych rynkach ma zostać podana w późniejszym terminie.

Źródło: Business Wire