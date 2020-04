YouTube bez spekulacyjnych filmów wiążących COVID-19 z siecią 5G

W sieci można natknąć się na materiały wiążące pandemię COVID-19 z pracami nad rozwojem sieci 5G. Tego typu nieprawdziwe informacje pojawiały się również w ramach serwisu YouTube, który postanowił zająć się sprawą i usunąć potencjalnie szkodliwe treści z katalogu usługi. Decyzja nie zapadał nagle i nie była powodowana kaprysem usługodawcy czy przeciwników teorii spiskowych. Materiały stanowiące o powiązaniach koronawirusa z 5G wywołały bowiem groźny w skutkach efekt. Doszło bowiem do uszkodzeń, uściślając — podpaleń masztów sieci komórkowych. Sprawcy mogli obawiać się o zdrowie, któremu zagraża koronawirus rzekomo rozsiewany przy użyciu rzeczonych stacji bazowych.

YouTube usunie treści wideo związane z rzekomym wpływem sieci 5G na pandemię COVID-19. Naruszają one bowiem zasady serwisu odnoszące się do szerzenia nieprawdziwych informacji.

Na terenie Wielkiej Brytanii doszło do ataków na maszty telekomunikacyjne zgodne z siecią 5G. Powodem aktów agresji były teorie spiskowe, w myśl których nadajniki te miały być współodpowiedzialne za coraz szybsze rozprzestrzenianie się koronawirusa. Od pewnego czasu w sieci mogliśmy się bowiem natknąć na tego typu treści. Naturalnie, źródła można szybko zweryfikować, lecz nie każdy jest do tego chętny. Dodatkowo, jeśli teoria, nawet niezgodna ze stanem faktycznym, pasuje do ideologii grupy o skrajnym charakterze, często jest nią wykorzystywana. W tym konkretnym przypadku skończyło się na atakach przeciwników rozwoju sieci 5G na maszty telekomunikacyjne w Wielkiej Brytanii.

Od dawna mówi się o negatywnym wpływie internetowych materiałów na dzieci i młodzież, lecz jak widać, dotyczy to nie tylko najmłodszych. Dorośli, zdawałoby się dojrzali ludzie, opierając się na wątpliwych treściach, podejmują skrajnie niebezpieczne aktywności. Ataki na maszty telekomunikacyjne z pewnością do takich należą. Decyzja YouTube'a o wycofaniu filmów łączących COVID-19 z siecią 5G jest niczym innym jak działaniem prewencyjnym względem wspomnianych zdarzeń. Warto podkreślić, że usługodawca nie usuwa całego katalogu traktującego o 5G, a jedynie jego część odnoszącą się do koronawirusa.

Źródło: The Guardian