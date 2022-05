Amerykański superkomputer Frontier to pierwsze rozwiązanie o mocy ponad 1 eksaFLOPSa. Japończycy zdetronizowani

Podczas gdy "płotki" takie jak my starają się mieć jak najwydajniejszego peceta, podobny wyścig trwa także na międzynarodowych szczeblach. Na najwyższy z nich (pod kątem mocy obliczeniowej) wspięła się właśnie konstrukcja Frontier z amerykańskiego Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Frontier cechuje się bowiem mocą na poziomie aż 1 eksaFLOPSa, przez co zdetronizował najmocniejszy dotąd superkomputer Fugaku, za którym stali Japończycy. Superkomputer z ORNL, napędzany przede wszystkim podzespołami marki AMD, zajmuje odtąd pierwsze miejsce na kilku listach najpotężniejszych superkomputerów. Mowa dokładnie o listach Top500 oraz Green500.

Frontier to także szalenie "inteligentna" bestia. Wraz z mocą 6,86 eksaFLOPSa w domenie sztucznej inteligencji, zajęła mianowicie pierwsze miejsce także na liście HPL-AI. Wracając jednak jeszcze na chwilę do konstrukcji Fugaku, to trzeba oddać jej nieco sprawiedliwości. Otóż ów japoński superkomputer także potrafił przebić poziom mocy jednego eksaFLOPSa, jednak to dopiero Frontier był w stanie osiągnąć tę wartość w teście HPL (High Performance Linpack). Zgodnie ze wspomnianymi rankingami, Frontier jest także dość energooszczędny. Mamy tu bowiem do czynienia z efektywnością energetyczną rzędu 52,227 gigaFLOPSów na wat.

Nowego zwycięzcę rankingów Top500 i Green500 zbudowano w oparciu o procesory AMD EPYC 3. generacji (9 472 sztuk) i o najnowsze akceleratory graficzne AMD Instinct MI250X (37 888 sztuk). Moc obliczeniowa superkomputera Frontier może i nie robi wrażenia, jeśli podamy ją w jednostce FLOPS (floating point operations per second). Warto więc uprościć, że przekłada się to na ponad trylion operacji zmiennoprzecinkowych wykonywanych na sekundę.

Superkomputery takie jak ten wykorzystywane są m.in. do prac przy okrętach podwodnych i lotniskowcach napędzanych energią jądrową, a także do prac nad bronią nuklearną. Ale żeby nie było, że służą tylko do niezbyt chwalebnych zadań, trzeba też dodać, że naukowcy wykorzystują je również do energochłonnych badań związanych z fizyką kwantową czy prognozowania globalnych skutków zmian klimatu, a także do rekonstrukcji początków wszechświata.

Źródło: Engadget